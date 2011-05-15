نخستین گردهمایی علوم ارتباطات اجتماعی شرق کشور در تربت جام برگزار می شود

مهناز امیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی شدن این علم نوپا در عرصه اجرایی کشور از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی است.

وی سابقه تدریس 20ساله رشته علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام را یکی از دلایل برپایی این گردهمایی در تربت جام دانست و اظهار داشت: در طول مدت دو دهه تدریس این رشته در تربت جام بیش از900 دانشجو از این دانشگاه در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.

امیرپور با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود در این گردهمایی بیش از نیمی از دانشجویان و تمامی اساتید ارتباطات شرق کشور حضور بهم برسانند، اضافه کرد: این مراسم از ساعت 9صبح روزسه شنبه 27 اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت جام آغازمی شود.

مدیرگروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، سخنرانی اساتید برتر این رشته و دیدار صمیمی و بیان خاطرات دانشجویان و اساتید علوم ارتباطات شرق کشور را از مهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این گردهمایی یک روزه دانست.

امیرپور اضافه کرد: اجرای موسیقی سنتی توسط گروه های بومی و بازدید از اماکن تاریخی شهرستان تربت جام از برنامه های جنبی نخستین گردهمایی اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان علوم ارتباطات اجتماعی شرق کشور در تربت جام است.

امیرپور یادآورشد: این گردهمایی به همت گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام و با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخابرات و شهرداری تربت جام، برگزار می شود.

دبیرنخستین گردهمایی اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان ارتباطات شرق کشور همچنین از اعلام فراخوان نخستین همایش ملی ارتباطات در سال آینده در این واحد دانشگاهی همزمان با برپایی این گردهمایی خبر داد و اظهار داشت: بزودی فراخوان نخستین همایش ملی ارتباطات به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور ارسال خواهد شد.

یادآور می شود، در منطقه شرق کشور رشته علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، تدریس می شود.