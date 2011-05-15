سارکوزی بر تعهدات کشورش در قبال قیام مردم تونس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تونس در گزارشی نوشت: "نیکلا سارکوزی" و "هنری گوآینو" مشاور ویژه سارکوزی روز گذشته با "باجی قائد سبسی" در تونس دیدار کردند.

هنری گوآینو نیز گفت: فرانسه به هر شکل ممکن از مردم تونس حمایت می کند و این سفر پیش از برگزاری نشست گروه 8 با هدف بررسی درخواست های اعضای این گروه برای کمک به مردم تونس برای مقابله با مشکلات انجام شد.

همچنین باجی قائد سبسی پنجشنبه آتی برای دیدار با سارکوزی عازم پاریس می شود و پس از آن در نشست گروه هشت که قرار است روزهای 26 و 27 مه (5 و 6 خرداد ماه) در شهر دوبل برگزار شود، حاضر می شود.