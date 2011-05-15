به گزارش خبرنگار مهر، جانی دپ در نشست خبری فیلم جدید "دزدان دریایی کارائیب: روی امواج غریب" شرکت کرده بود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. دپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره واکنشش نسبت به نقدهای منتقدان گفت: تنها همسرم ونسا پارادی و دو فرزندمان را به عنوان منتقد قبول دارم.

وی افزود: خانواده‌ام فیلم‌های مرا بیش از خودم تماشا می‌کنند. به ویژه این فیلم آخر را بارها دیده‌اند. او که در نشست خبری شنبه شب پیش از نمایش فیلم سخن می‌گفت افزود: تست‌های اولیه بازی در این نقش را ابتدا جلوی آنها انجام دادم تا ببینم واکنش آنها چیست. صداهایی که در فیلم از خودم در می‌آورم را قبلا هنگامی که دخترم کوچک بود وقتی با او بازی می‌کردم از خودم در می‌آوردم. تا اینکه دخترم یک روز به من گفت دیگر بس است.

دپ ادامه داد: از واکنش آنها پس از تماشای فیلم‌هایم می‌فهمم کارم را درست انجام داده‌ام یا نه. خوبی بچه‌هایم این است که هرگز مرا اخراج نمی‌کنند.

جانی دپ درباره نظر منتقدان گفت: سال‌های اولیه کارم به بازی در فیلم‌ها و نقش‌هایی مهجور گذشت و کمتر منتقدی به کارهایم توجه می‌کرد. همیشه از منتقدان ترسیده‌ام. آنها مرا می‌ترسانند.