دانشجوی دانشگاه تربیت معلم برنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم برنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور را کسب کرد.
محمد سبکدست دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیتمعلم در سی و پنجمین دوره از مسابقات کشوری ریاضی موفق به کسب مدال برنز شد.
وی دانشجوی سال دوم مقطع کارشناسی رشته ریاضی محض دانشگاه تربیت معلم در سی و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور که از 13 تا 17 اردیبهشت سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز شد.
تیم پنج نفره دانشگاه تربیت معلم به سرپرستی دکتر طاهر قاسمی هنری در این مسابقات حضور داشتند و آقایان دکتر امیرحسین صنعتپور، دکتر علی بجروانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و آقای محمود حسنزاده دانشجوی دوره دکترای ریاضی دانشگاه، مسئولیت آماده سازی تیم دانشگاه را به عهده داشتند.
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