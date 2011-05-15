دانشجوی دانشگاه تربیت معلم برنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم برنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور را کسب کرد.

محمد سبک­دست دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت­معلم در سی و پنجمین دوره از مسابقات کشوری ریاضی موفق به کسب مدال برنز شد.

وی دانشجوی سال دوم مقطع کارشناسی رشته ریاضی محض دانشگاه تربیت معلم در سی و پنجمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور که از 13 تا 17 اردیبهشت سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز شد.

تیم پنج نفره دانشگاه تربیت معلم به سرپرستی دکتر طاهر قاسمی هنری در این مسابقات حضور داشتند و آقایان دکتر امیرحسین صنعت­پور، دکتر علی بجروانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و آقای محمود حسن­زاده دانشجوی دوره دکترای ریاضی دانشگاه، مسئولیت آماده سازی تیم دانشگاه را به عهده داشتند.