در حال رایزنی برای صدور پروانه نمایش "انتهای خیابان هشتم" هستیم

سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در حال رایزنی هستیم و مطمئن باشید به زودی خبرهای خوشی در این ارتباط در راه است.

وی که تهیه کنندگی دو فیلم علیرضا امینی و سیروس مقدم را نیز برعهده دارد، افزود: فیلمنامه هر دو فیلم "بلوک9، خروجی 2" به کارگردانی علیرضا امینی و "شیشه" سیروس مقدم هم اکنون در مرحله نگارش قرار دارند. به همین دلیل هر کدام از متنها زودتر آماده شود، قطعا ساخت آنها را برای حضور در جشنواره فجر شروع خواهم کرد.

وی افزود:فیلمنامه "شیشه" توسط محسن تنابنده که بازیگر این فیلم نیز هست در مرحله نگارش قرا دارد و فکر می کنم ساخت "پایتخت2" خیلی در تولید این فیلم تاثیری داشته باشد. این فیلم داستان دو معتاد است که مدام دچار توهم هستند که با توجه به جایگاه این افراد در جامعه موقعیت‌های طنز به وجود می‌آید.

این فیلم پیش از این قرار بود در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش در آید که با مشکلات ممیزی روبرو شد. در "انتهای خیابان هشتم" صابر ابر، ترانه علیدوستی، حامد بهداد و... بازی می کنند.

"بلوک 9، خروجی 2" سومین بخش از سه‌گانه، "هفت دقیقه تا پاییز" و "انتهای خیابان هشتم" است که هم‌اکنون مشغول نگارش فیلمنامه آن هستم. این فیلم اجتماعی، خانوادگی و بیشتر موضوع آن درباره جوانان است.