آمریکا درپی تجزیه خاورمیانه است/ غرب از دموکراسی فاسد حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "زید زمان حمید" که برای شرکت در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه به تهران سفر کرده در گفتگو با مهر گفت: خاورمیانه در حال شکل گیری مجدد است و این برگرفته از فلسفه نومحافظه کاران آمریکایی است.

وی در ادامه به فروپاشی شوروی و یوگسلاوی اشاره کرد و گفت: مدل های این چنینی در حال پیاده شدن در خاورمیانه است.

زید زمان حمید افزود: آمریکا بر آن است تا با فروپاشی کشورها و قدرتهای خاورمیانه افراد فاسد را در آنها حاکم کند و از نوعی دموکراسی فاسد حمایت می کند.

این تحلیلگر مسائل تروریسم یاد آور شد: آمریکا درباره کشورهای خاورمیانه چنین شیوه ای را دنبال می کرد. مشرف را برکنار کردند، در سوریه و در عراق شیوه های مشابه دنبال می شود. آنها بر آن هستند تا با بسیج تکفیری ها از آنها در راستای بر هم زدن کشورهای مسلمان استفاده کنند. با این شیوه غرب تلاش می کند تا با درگیر کردن تکفیری ها با ارتش های ملی هرج و مرج را در این کشورها حاکم کند و آن اتفاق و رویداد تروریستی که درهتل ماریوت در پاکستان افتاد نتیجه این تلاش هاست. این شیوه ها درقبال ایران هم بوده، اما توفیقی بدست نیامده است.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که آمریکا چند هدف را در این حوزه دنبال می کند:

- نخست: دفاع از امنیت اسرائیل و ایجاد کشورهای بی سرپرست در خاورمیانه حتی با تغییر جغرافیایی برای ایجاد یک خاورمیانه جدید و توقف کشورهای اسلامی از دستیابی به فناوری هسته ای یا تخریب تاسیسات هسته ای کشورهای دارنده این نوع فناوری. این هدف بخشی جدایی ناپذیر از پروژه "اسرائیل بزرگ" است.

- دوم: مهار و تخریب اسلام سیاسی.

- سوم: کنترل سوخت و انرژی.

- چهارم: کنترل مسیرهای تجارت جهانی، لوله های نفت و آبراه های استراتژیک مانند خلیج فارس، سوئز، بسفر، شاخ آفریقا جبل الطارق و تنگه مالاکا.

- پنجم: محاصره و مهار روسیه.

- ششم: محاصره و مهار چین.