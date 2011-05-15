به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان کنفرانس اسلامی، در متن پیام اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی آمده است: سازمان کنفرانس اسلامی اهمیت خانواده را به عنوان یک نهاد مهم در شکل دادن به جامعه و استوار در ارزشها و اخلاق مورد تأکید قرار داده است.
وی اضافه کرده است: ترویج پیوندهای خانوادگی براساس عشق و همکاری می تواند صلح بزرگی در شکل دادن به ویژگیهای اولیه افراد، پرورش و تربیت آنها داشته باشد. از این رو این امر از اهمیت همیشگی برای تقویت و حمایت از خانواده ها در اجرای کارکردهای اجتماعی و اقتصادی براساس نقاط قوت خود برخوردار است.
این پیام می افزاید: فقر به مثابه یک پدیده چند بعدی دارای وجوه مختلفی است و تأثیرات گسترده آن بر ابعاد مختلف و عرصههای اجتماعی قابل توجه است. اشکال این پدیده براساس شرایط و علل متفاوت است و بنابراین شیوه اشاره به این موضوع و بهبود وضعیت خانواده ها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. فقر و محرومیت اجتماعی می تواند روی افراد فشار آورده و آنها را به ترک خانه های خود برای جستجوی فرصتهای بهتر ترغیب کند. در برخی از موارد این افراد درگیر فعالیتهای جنایی و حتی مناقشات مسلحانه و نقض حقوق بشر می شوند. موضوعاتی چون قاچاق انسان، کودکان کار و خشونت موضوعات بسیار نزدیک و مرتبط با فقر و محرومیت اجتماعی هستند.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این پیام تأکید کرده است: جدا از ارائه فرصتهای ضروری اقتصادی چون اشتغال به اعضای خانواده ها، آموزش عامل مهمی برای کاهش فقر و محرومیت اجتماعی و بهبود شرایط خانواده ها در سراسر جهان است. این خانواده از راه درآمد و آموزش می تواند به ارتقای وظایف خود کمک کرده و نقش اصولی و ساختاری خود را در جامعه ایفا کند.
وی به مناسبت روز جهانی خانواده تأکید کرد: سازمان کنفرانس اسلامی با آگاهی از اهمیت خانواده و نقش مهم آن در پیشبرد اهداف ملتها به عنوان بخشی از راهبردهای ده ساله خود بر برخی عرصه های کلیدی توسعه و تقویت زنان، کودکان و جوانان تمرکز کرده است. تأسیس دپارتمان امور خانواده در دفتر دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز با هدف تقویت بنیاد اولیه خانواده یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه بوده است.
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