خرمشهر تاریخ گویای پایداری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت سوم خرداد، از اجرای برنامه‌های متعدد در سالروز فتح خرمشهر در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: حماسه فتح خرمشهر از یاد نرفتنی است، زیرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند.

وی گفت: آنها با سلاح عزم و ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامی شان، با دست خالی چنان مقاومت کردند که در تاریخ، بی نظیر ماند.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: مقاومت بی سابقه ای که درخرمشهر انجام شد، هرگز با دیگر مقاومت ها قابل مقایسه نیست.

وی همکاری با ستاد شهرستانی، نوشتن شعارهای بزرگداشت سوم خرداد در سربرگ مکاتبات، پارچه نویسی و نصب بنر های تبلیغاتی با مضامین متناسب، هماهنگی جهت آذین بندی ادارات و مساجد با توجه به تقارن ایام با میلاد حضرت فاطمه الزهراء(س)، اعزام مبلغ و مبلغه، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس سرود و آهنگهای متناسب ایام و برپایی ایستگاههای صلواتی را از جمله برنامه ها اعلام کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد، برگزاری همایش با محوریت زن، مقاومت و ایثار با توجه به تقارن ایام با میلاد حضرت فاطمه الزهراء(س)، هماهنگی با ائمه جماعات، روحانیون مستقر و هجرت در خصوص برگزاری برنامه گرامیداشت ایام، برگزاری مراسم در مساجد و هیئات محوری، برگزاری گفتمان دینی ، دیدار با خانواده معظم شهداء و ایثارگران، برگزاری محافل انس با قرآن را از برنامه های شاخص این اداره کل در این روز برشمرد.