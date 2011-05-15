رسیدگی به مناطق محروم کرج باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان صبح یکشنبه با بیان این مطلب در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات محله سهرابیه در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: سهرابیه از جمله محلاتی است که در گذشته به واسطه قرار گرفتن در حریم شهر کرج با مسائل و مشکلات متعددی مواجه بود.

وی افزود: مهاجرپذیری شهرستان کرج یکی از مسائل و مشکلاتی است که در همه حوزه ها گریبانگیر مدیران و مردم است در این راستا این محله نیز به دلیل رشد مهاجرپذیری بالا از بسیاری امکانات و خدمات محروم است.

این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری کرج خاطر نشان کرد: گستردگی منطقه چهار شهرداری کرج باعث شده رسیدگی شهرداری این منطقه در بسیاری محلات از جمله سهرابیه با مشکل مواجه شود.

با تقسیم منطقه چهار، بسیاری مشکلات محلات برطرف می شود

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی درادامه با بیان اینکه با تقسیم منطقه چهار، بسیاری مشکلات محلات برطرف می شود، یادآور شد: شهرداری کلانشهر کرج بر اساس طرحی که مطالعات آن در دست اقدام است این منطقه را در قالب دو منطقه مستقل شهرداری دیده است که تحقق این مهم می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات محلات محروم این منطقه را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: برقراری تامین امنیت با توجه به عدم وجود پاسگاه و کلانتری در سهرابیه، آسفالت معابر و خیابانها، تامین برق، تعیین تکلیف و بهسازی کانال هدایت آبهای سطحی، احداث مجتمع آموزشی از اهم مسائل و مشکلاتی است که مردم سهرابیه با آن مواجه بوده و باید برای رفع آنها تدابیر اساسی اندیشیده شود.