هزینه های بالای ایاب و ذهاب مهمترین مشکل بیماران خاص

بهروز جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بخش عمده ای از بیماران خاص کهگیلویه و بویراحمد ساکن مناطـق روستایی هستنـد و برای درمان خود در شهرها با مشکلات متعددی از قبیل رفت و آمد و اقامت مواجه اند که لازم است برای این مشکل مهم چاره اندیشی شود.

وی بیان کرد: هم اکنون 109 بیمار دیالیزی در استان در سه مرکز بیمارستانی یاسوج، گچساران و دهدشت خدمات درمانی دریافت می کنند.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: بیماران دیالیزی هفته ای سه مرتبه به صورت رایگان در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه دیالیز می شوند و تمامی خدمات درمانی و تشخیصی به آنها ارائه می شود.

وی بیان داشت: بالای 90 درصد از هزینه پیوند برای بیماران دیالیزی رایگان است و بیماران می توانند با ارائه مدارک شناسایی تحت پوشش مراکز ذیربط قرار گرفته و پیوند را انجام دهند.

جمشید نژاد یادآور شد: بیماریهای تالاسمی، هموفیلی، ام.اس، نارسایی مزمن کلیــوی تحت دیالیز از جمله بیماریهای خاص هستند.