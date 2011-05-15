تیم دوچرخه سواری ولی عصر کرمان در تور آذربایجان شرکت می کند

مربی تیم دو چرخه سواری ولی عصر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای این تیم در سال جاری شرکت در تورهای دوچرخه سواری است.

حسین اسلامی گفت: این تیم در سال گذشته صرفا در تورهای دو چرخه سواری شرکت کرد و بنا بدلایلی از شرکت در مسابقات داخلی باز ماند.

وی گفت: این تیم از تیمهای موفق کشور محسوب می شود که دارای چندین ملی پوش است و در همین راستا با تمام قوا در بیست و ششمین دوره تور بین المللی آذربایجان شرکت خواهیم کرد.

اسلامی اضافه کرد: این تور در شش مرحله و در مسافت 624 کیلومتر و با حضور 22 تیم انجام می شود.

وی افزود: در این دوره شش تیم از ایران حضور خواهند داشت و ترکیب تیم ولی عصر کرمان در این مسابقات مسلم زنگی آبادی، امین اسلام پور، سید معزالدین سید رضایی، سعید ناطقی و حسین ناطقی است.



