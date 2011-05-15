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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

تیم دوچرخه سواری ولی عصر کرمان در تور آذربایجان شرکت می کند

تیم دوچرخه سواری ولی عصر کرمان در تور آذربایجان شرکت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: تیم دوچرخه سواری ولی عصر کرمان در بیست و ششمین دوره تور بین المللی آذربایجان شرکت می کند.

مربی تیم دو چرخه سواری ولی عصر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای این تیم در سال جاری شرکت در تورهای دوچرخه سواری است.

حسین اسلامی گفت: این تیم در سال گذشته صرفا در تورهای دو چرخه سواری شرکت کرد و بنا بدلایلی از شرکت در مسابقات داخلی باز ماند.

وی گفت: این تیم از تیمهای موفق کشور محسوب می شود که دارای چندین ملی پوش است و در همین راستا با تمام قوا در بیست و ششمین دوره تور بین المللی آذربایجان شرکت خواهیم کرد.

اسلامی اضافه کرد: این تور در شش مرحله و در مسافت 624 کیلومتر و با حضور 22 تیم انجام می شود.
 
وی افزود: در این دوره شش تیم از ایران حضور خواهند داشت و ترکیب تیم ولی عصر کرمان در این مسابقات مسلم زنگی آبادی، امین اسلام پور، سید معزالدین سید رضایی، سعید ناطقی و حسین ناطقی است.

 
کد مطلب 1312040

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