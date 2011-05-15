تعدیل 75 درصدی بار مالی قبوض گاز/ تابستان شوک قیمتی نداریم

جواد اوجی در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات تعرفه گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست امسال گفت: تعیین تعرفه جدید گاز مطابق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخشها تا سقف 20 درصد انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه مطابق با این مصوبه متوسط گازبهای تمامی مشترکان در پنج ماهه پایانی سال 79 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده است، تصریح کرد: همچنین برای هفت ماهه پایانی امسال میانگین بهای گاز تمامی مشترکان 92.3 ریال تعیین شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در مجموع 12 ماه قیمت گازبهای خانگی 86 تومان است، تاکید کرد: بر این اساس گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست امسال نسبت به پنج ماهه پایانی سال تنها 8.5 درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش 70 درصد گازبهای مشترکان به هیچ وجه صحت ندارد یادآور شد: محاسبات انجام شده در گزارش برخی از رسانه ها کارشناسی شده و مستند نیست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست امسال 12 دامنه مصرف تعریف شده است تاکید کرد: بر این اساس قیمت گاز از پله اول تا دوازدهم به ترتیب 70، 90، 120، 160، 200، 220، 250، 280، 300، 340 و 350 تومان تعیین شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز، دامنه مصرف گاز در پله یک را ماهانه 45 متر مکعب، پله دوم 46 تا 95 متر مکعب، پله سوم 96 تا 145 متر مکعب، پله چهارم 146 تا 195 متر مکعب، پله پنجم 196 تا 245 متر مکعب، پله ششم 246 تا 295 متر مکعب، پله هفتم 296 تا 345 متر مکعب، پله هشتم 346 تا 395 متر مکعب، پله نهم 396 تا 445 متر مکعب، پله دهم 446 تا 495 متر مکعب، پله یازدهم 496 تا 545 متر مکعب و پله دوتزدهم را بالغ بر 545 متر مکعب اعلام کرد.

تعدیل 75 درصدی بار مالی قبوض گاز

اوجی با یادآوری اینکه در هفت ماهه نخست سالجاری اقلیم بندی ها در محاسبه گازبهای محاسبه نخواهد شد ادامه داد: همچنین در اقلیم سرد یک و دو فصل سرد سال 6 ماه و در اقلیم سرد سه، چهار و پنج فصل سرد پنج ماه محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه مطابق با مصارف گاز در بخش خانگی قطعا میزان مصارف تا سقف 75 درصد کاهش می یابد تاکید کرد: بر این اساس مشترکان با رویت قبوض گاز هیچ گونه شوک قیمتی و یا قیمتهای نجومی را ملاحظه نخواهند کرد.

وی با اعلام اینکه همچون سال گذشته قسط بندی قبوض گاز مشترکان خانگی متقاضی در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون هم بیش از 82 درصد مشترکان مبالغ گازبهای خود را پرداخت کرده اند.

معاون وزیر نفت همچنین با تاکید براینکه متوسط قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی در کل 12 ماهه امسال 842 ریال و با رشد 8.5 درصدی تعیین شده است تاکید کرد:‌ مطابق مصوب مجلس افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها تا سقف 20 درصد تعیین شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مکعب گاز نیروگاه‌ها 800 ریال، صنایع 700 ریال، سی ان جی 3000 ریال، دولتی 2000 ریال، خدمات عمومی 2000 ریال، خدمات کسب 1000 ریال، کشاورزی 1000 ریال و سایر 1000 ریال تعیین شده است.