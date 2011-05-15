طوفان به 20 درصد پسته انار خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در انار، بروز طوفانی با سرعت 74 کیلومتر در ساعت که روز شنبه در انار روی داد خساراتی به بخش کشاورزی این شهرستان در شمال غرب استان کرمان وارد کرد.

مسئول جهاد کشاورزی انار در گفتگو با خبرنگار مهر در انار اظهارداشت: در شهرستان انار که یکی از قطب های تولید پسته ایران محسوب می شود 30 هزار هکتار باغ بارور وجود دارد.

محمد گرجی تصریح کرد: بر اثر بروز طوفان با سرعت 74 کیلومتر در ساعت خساراتی به محصول پسته سال جاری انار وارد شده است و که طبق برآورد اولیه صورت گرفته این خسارت بالغ بر 20 درصد باغها را در برگرفته است.

وی ادامه داد: این خسارات به محصول سال جاری، سیستمهای آبیاری و باغهای شهرستان وارد شده است.

