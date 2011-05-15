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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

کسب مدال مدال نقره جهانی توسط دانش آموز البرزی

کرج - خبرگزاری مهر: دانش آموز کرجی در مسابقات چهانی زنان مخترع جهان در کره جنوبی با اختراع سیستم الکترونیک دستگاه اطفاء حریق جنگل موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانش آموز کرجی در مسابقات چهانی زنان مخترع جهان در کره جنوبی با اختراع سیستم الکترونیک دستگاه اطفاء حریق جنگل موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات شد.
 
دانش آموز نیکا محمدبیک پایه دوم راهنمایی از مدرسه راهنمایی فرزانگان آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج در مسابقات چهانی زنان مخترع جهان که در کشور کره جنوبی با شرکت زنان مخترع جهان برگزار  با اختراع سیستم الکترونیک دستگاه اطفاء حریق جنگل موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات شد.
 
این مدال در حالی از سوی دانش آموز البرزی کسب شد که پیشتر و در سال های گذشته نیز مدالهای رنگارنگی توسط مخترعان البرز در این دوره از مسابقات جهانی کسب شده است.
 
این دانش آموز توسط ریاست ناحیه سه آموزش پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش البرز و مسئولان استان البرز تجلیل شد.
 
 
 
کد مطلب 1312044

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