به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان دستور یکسانسازی پیششماره تلفن شهرستان فلاورجان با پیششماره تلفن شهر اصفهان را به مناطق مرتبط مخابراتی این استان ابلاغ کرد.
این اقدام پس از دیدار نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و معاون اول وی و دستور مستقیم محمود احمدینژاد به منظور یکسانسازی پیششمارههای تلفن شهرستان فلاورجان و شهر اصفهان صورت گرفت.
بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، قرار است یکسانسازی پیششماره تلفن شهرستان فلاورجان و پیش شماره شهر اصفهان در روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی ارتباطات، انجام گرفته و نهایی شود.
در این ارتباط از روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، شهروندان فلاورجانی که به دنبال تماس با شماره تلفنهای شهر اصفهان هستند میتوانند بدون شمارهگیری کد 0311 (کد شهر اصفهان) اقدام به تماس کنند.
شهروندان اصفهانی نیز نیازی ندارند تا در تماسهای خود با شهروندان فلاورجانی، از پیش شماره تلفنهای ثابت این شهرستان استفاده کنند.
به گزارش مهر، شهرستان فلاورجان یکی از شهرستانهای تاریخی استان اصفهان محسوب میشود که با وسعت ۳۱۹ کیلومتر مربع، از شمال به شهرستان خمینیشهر، از جنوب به شهر دیزیچه، از غرب به شهرستان نجفآباد و از شرق به شهرستان اصفهان محدود شده است.
جمعیت شهرستان فلاورجان بالغ بر ۲۴۰ هزار نفر است و وجود صنایع متعدد، قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود، دیرینه تاریخی و محصولات کشاورزی مرغوب از جمله برنج و گندم و صیفیجات، این شهرستان را از جایگاه ویژهای برخوردار کرده است.
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