سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد جریان انحرافی تصریح کرد: اصولگرایان هیچ گاه جریان انحرافی را تحمل نخواهند کرد، از این رو از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می خواهیم برخود جدی و قانونی با این جریان انجام دهند.



این فعال سیاسی با بیان اینکه روحانیت جزو گروهای مرجع درفضای سیاسی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: اما جریان انحرافی به نقش و اهمیت روحانیت در فضای سیاسی اعتقاد ویژه ای ندارد، بنابراین مواضعی را در خصوص روحانیت اعلام کرده اند که این مواضع با پاسخ بزرگانی همچون آیت الله مصباح یزدی مواجه شد.



وی گفت: البته مردم نیز جریان انحرافی را تحمل نخواهند کرد ضمن آنکه گروه های انحرافی در گذشته امتحان خود را پس داده اند که در این راستا می توان به خیانت های منافقین علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد.



سجادی فعالیت جریان انحرافی را به صلاح انقلاب و کشور ندانست و تاکید کرد: جریان انحرافی نه تنها در ابعاد سیاسی بلکه در حوزه اقتصادی نیزخطراتی را بوجود می آورد که باید مسئولان ذی ربط با آنها برخورد کنند، زیرا در این صورت این جریان به مفاسد اقتصادی دامن می زند که این موضوع اصلا به صلاح کشور نیست.

