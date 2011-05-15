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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

1600 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شد

1600 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از توقیف هزار و 600 وسیله نقلیه متخلف در این استان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: محورهای استان کرمان بدلیل طولانی بودن و وجود 25 هزار کیلومتر راه از محورهای حادثه خیز کشور هستند با این وجود رعایت مقررات رانندگی می تواند از بروز سوانح در این استان بکاهد.

وی تصریح کرد: طی هفته گذشته در راستای برخورد با رانندگان خودروهای حادثه ساز و متخلف هزار و 600 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شدند.

وی ادامه داد: از مجموع خودروهای توقیف شده هزار و 135 دستگاه موتورسیکلت و 501 دستگاه خودرو هستند که بعلت تخلف رانندگان و همراه نداشتن مدارک، سرعت و سبقت غیرمجاز، پارک کردن در پیاده روها، بی توجهی به دستورات پلیس  متوقف و راهی پارکینگ شدند.
 

کد مطلب 1312050

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