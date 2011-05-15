1600 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: محورهای استان کرمان بدلیل طولانی بودن و وجود 25 هزار کیلومتر راه از محورهای حادثه خیز کشور هستند با این وجود رعایت مقررات رانندگی می تواند از بروز سوانح در این استان بکاهد.

وی تصریح کرد: طی هفته گذشته در راستای برخورد با رانندگان خودروهای حادثه ساز و متخلف هزار و 600 وسیله نقلیه در کرمان توقیف شدند.

وی ادامه داد: از مجموع خودروهای توقیف شده هزار و 135 دستگاه موتورسیکلت و 501 دستگاه خودرو هستند که بعلت تخلف رانندگان و همراه نداشتن مدارک، سرعت و سبقت غیرمجاز، پارک کردن در پیاده روها، بی توجهی به دستورات پلیس متوقف و راهی پارکینگ شدند.

