انتشار شش نمایشنامه و دو کتاب توسط انتشارات رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایشنامه "ساقی" و "یک دامان ماه وستاره" نوشته امیر دژاکام در یک کتاب و چهار نمایشنامه "بیقراری"، "خداوند یحیی را در جلیل میخواند"، " روزهایی که به یادت گذشت" و " گلبانگ سربلندی" نوشته سعید شاپوری در کتابی دیگر توسط انتشارات بنیاد رودکی به چاپ رسیده است.
کتاب نخست در 80 صفحه منتشر شده که بخش اول آن به نمایشنامه "ساقی" و بخش دوم آن به نمایشنامه "یک دامان ماه و ستاره" اختصاص یافته است. این کتاب با قیمت 1500 تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
چهار نمایشنامه دیگر در کتابی 160 صفحهای و با قیمت 2500 تومان عرضه شده است. این دو کتاب در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در اختیار علاقمندان قرار گرفته بود.
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