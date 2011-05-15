  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

حریفان ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره مشخص شدند

حریفان ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره مشخص شدند

گروه‌بندی رقابت های فوتبال هفت نفره جهان در هلند برگزار شد و ایران در گروه D قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ایران در این رقابت ها که از تاریخ 17 ژوئن (27 خرداد) به مدت دو هفته در هلند برگزار خواهد شد در گروه D این رقابت ها با تیم های جمهوری ایرلند، آمریکا و ژاپن همگروه شده است.

گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: هلند، برزیل، استرالیا و اسپانیا
گروه B: اوکراین، اسکاتلند و کانادا
گروه C: روسیه، انگلستان، آرژانتین و کره جنوبی
گروه D: ایران، جمهوری ایرلند، ژاپن و آمریکا

رقابت های جهانی فوتبال هفت نفره در شهرهای آسن، امن و هوگفین هلند برگزار خواهد شد. هفت تیم برتر این رقابت ها به مسابقات پارالمپیک 2012 لندن راه پیدا خواهند کرد.

دیدار افتتاحیه این مسابقات  را هلند و برزیل برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1312061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها