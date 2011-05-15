حریفان ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال هفت نفره مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ایران در این رقابت ها که از تاریخ 17 ژوئن (27 خرداد) به مدت دو هفته در هلند برگزار خواهد شد در گروه D این رقابت ها با تیم های جمهوری ایرلند، آمریکا و ژاپن همگروه شده است.
گروهبندی کامل مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: هلند، برزیل، استرالیا و اسپانیا
گروه B: اوکراین، اسکاتلند و کانادا
گروه C: روسیه، انگلستان، آرژانتین و کره جنوبی
گروه D: ایران، جمهوری ایرلند، ژاپن و آمریکا
رقابت های جهانی فوتبال هفت نفره در شهرهای آسن، امن و هوگفین هلند برگزار خواهد شد. هفت تیم برتر این رقابت ها به مسابقات پارالمپیک 2012 لندن راه پیدا خواهند کرد.
دیدار افتتاحیه این مسابقات را هلند و برزیل برگزار خواهند کرد.
نظر شما