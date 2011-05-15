گزینه سرمربیگری تیم ملی هندبال راهی اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزینه سرمربیگری تیم ملی هندبال در حالی تیم های باشگاهی کشور را زیر نظر گرفته که هنوز قراردادش را با فدراسیون امضا نکرده است.

"ایویچ ریمانیچ" بعد از تماشای دیدار تیم های شهرداری زرند کرمان و جوونک کازرون در کرمان، امروز یکشنبه برای زیر نظر گرفتن تمرینات و مسابقات سه تیم نوین سپاهان اصفهان، فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن راهی اصفهان شد.

"ریمانیچ" بعد از تماشای تمرین و مسابقات این تیم در هفته بیستم لیگ برتر باشگاه ‌های کشور روز پنجشنبه 29 اردیبهشت‌ماه در نشستی به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.