گلستان پایلوت اجرای طرح داناب در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان ظهر یکشنبه در نشست دبیرخانه این طرح، با بیان این که در روزهای پایانی اجرا، در حال پیاده سازی نظام مشارکتی (مسابقات) در مدارس هستیم، بر لزوم تقویت ابعاد رسانه ای، گسترش بازدید های مسئولان از مدارس و ترغیب هر چه بیشتر دانش آموزان و معلمان بر شرکت فعالانه و با نشاط در طرح تاکید کرد.

رئیس دبیرخانه استانی طرح داناب در گلستان گفت: فعالیت های طرح تا به امروز طبق برنامه زمانبندی مصوب اجرا شده و گلستان در بین استان های پایلوت انتخاب شده برای اجرای این طرح در کشور در سال تحصیلی جاری پیشروست.

وی استمرار توسعه طرح با کمک همه دست اندرکاران را خواستار شد.

رئیس دبیرخانه استانی طرح با بیان این که در هر جا که مشارکت عموم به کمک مسئولان آمده، روند اجرایی پروژه ها شتاب گرفته، بر اهمیت اجرای هر چه موثرتر طرح در آخرین روزهای سال تحصیلی جاری و فراهم آوردن فضای رسانه ای و درگیر کردن افکار عمومی با طرح در این بازه تاکید کرد.

سمیعی، مدیر پروژه در شرکت مشاور طرح، ضمن تشریح جزئیات اجرای طرح از شهریور سال گذشته تا به حال، به مسائل اجرایی طرح در آخرین روزهای سال تحصیلی اشاره و مهمترین فعالیت های طرح پس از اتمام مهلت شرکت در مسابقات طرح را بیان کرد.

در پایان این جلسه، اعضای دبیرخانه ضمن تقدیر از فعالیت های انجام گرفته برای اجرایی سازی طرح در سال تحصیلی جاری، پیشنهادها و نظرهای خود را برای افزایش اثر بخشی طرح در ادامه مسیر، بیان داشتند.