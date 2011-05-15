8.9 درصد جمعیت گیلان تحت حمایت کمیته امداد هستند

ساسان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 122 هزار و 489 خانواربا جمعیت 230 هزار خانوار در گیلان تحت حمایت کمیته امداد می باشند، افزود: هم اکنون 8.9 درصد جمعیت استان تحت حمایت کمیته امداد بوده و این استان با داشتن 7.4 درصد کل مددجویان کمیته امداد در کشور چهارمین استان را به لحاظ تعداد بالای افراد مددجویی به خود اختصاص داده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گیلان همچنین از پرداخت 560 میلیارد ریال مستمری ماهانه به مددجویان تحت حمایت در یک سال گذشته خبرداد و اظهار داشت: علاوه بر پرداخت مستمری پارسال 15 میلیارد و 800 میلیون ریال اجاره و ودیعه مسکن به سه هزار و 220 خانوار اجاره نشین پرداخت شده است.



وی برخورداری پنج هزار خانوار دیگر از 50 میلیارد ریال تسهیلات بانکی، پرداخت 17 میلیارد و 500 میلیون ریال کمک هزینه جهزیه و هدیه ازدواج به سه هزار و 709 عروس و داماد، پرداخت 748 میلیون ریال خسارت حوادث به 137 خانوار را از دیگر خدمات رائه شده به مدجویان و دیگر اقشار نیازمند در سال گذشته اعلام کرد.



شکری از طرح پالایش پرونده های مددجویان خبرداد و افزود: بنا به رویکرد طرح توانمند سازی مددجویان در سال 90 خانوارهای که توانمند شده و درآمد کافی دارند از تحت حمایت کمیته امداد خارج می شوند.



وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس طرح توانمند سازی سالانه 10 درصد از مددجویان و مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد باید خودکفا و از تحت حمایت خارج شوند به دیگر برنامه های این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: ارائه خدمات تک خدمتی و چند خدمتی، ارائه هدفمند کمک های موردی، آموزش و ترغیب خانوارهای تحت حمایت به اجرای طرح های خود اشتغالی، برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای دانش مددکاران را از مهمترین برنامه های حوزه حمایت و سلامت خانواده در سال جاری عنوان کرد.



حوزه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد بنا به مسئولیتها و خدماتی که به خانواده های تحت حمایت ارائه می دهد یکی از حوزه های مهم فعالیتی این نهاد است. این معاونت از سه اداره حمایت های اجتماعی، پذیرش و مددکاری و درمان تشکیل شده و در 17 سرفصل به مددجویان تحت حمایت خدمات ارائه می کند.

پرداخت مستمری، وام کارگشایی، اجاره و ودیعه مسکن مددجویی و غیر مددجویی، وام دیه محکومین، کمک هزینه جهزیه، پرداخت خسارت به آسیب دیدگان حوادث، ارائه خدمات بیمه ای در بخش درمانی و بیمه تامین اجتماعی، خدمات موردی و کمک های بلاعوض در زمینه های مختلف، کمک به رفع سوء تغذیه کودکان زیر شش سال اقشار نیازمند و اجرای طرح اکرام ایتام از مهمترین وظایف حوزه حمایت و سلامت خانواده است.