"گزیده غزل جوان امروز" پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقدمه این کتاب را که اولین بار در سال 87 منتشر شد، یوسفعلی میرشکاک نوشته و بیشتر غزل‌های این مجموعه در جشنواره‌های ادبی سال‌های 86 و 87 خوانده شده اند.

سعید بیابانکی درباره این کتاب‌ گفت: این مجموعه ‌صد غزل از شاعران جوان را در برمی‌گیرد؛ شاعرانی که در جشنواره‌ها و کنگره‌های مختلف برگزیده شده‌اند.

وی افزود: مقدمه کتاب را یوسفعلی میرشکاک نوشته و در آن دیدگاه خود را درباره شعر و جایگاه آن در دنیای امروز بازگو کرده است.

میرشکاک نیز در مقدمه کتاب آورده است: "مجموعه‌ای که پیش روی شماست ،بخش اندکی از شعر جوان در حوزه های خاص ـ شعر پیوسته ـ است.... بنده دلایل انتخاب شدنم را برای نوشتن این مقدمه نمی دانم، همانطور که خیلی چیزهای دیگر را نمی دانم. اما آنقدر می دانم که اولا از شعر - خواه پیوسته باشد خواه گسسته - دیگر برای رخنه در افق فردا و فهم حوالتی که در آن بسر می بریم، کاری برنمی‌آید."

از شاعران جوانی که غزل آنها در این مجموعه آمده می توان به محمدمهدی سیار، حافظ ایمانی، محمود حبیبی، سیدصابر موسوی،امید مهدی نژاد، محسن نیکنام، مریم جعفری، پانته آ صفایی، سیدمحمدجواد شرافت، رامین صابر فومنی، مهرداد عطایی، سیامک جهان بخش، مریم سقلاطونی، پیمان سلیمانی و ... اشاره کرد.

"گزیده غزل جوان امروز" از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تولید شده و در 120 صفحه، با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰۰ تومان منتشر شده است.