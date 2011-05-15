ساماندهی بازارچه های مرزی کرمانشاه روند ارتباط با استانهای عراق را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بر تسریع در اجرای طرح ساماندهی بازارچه پرویز خان تاکید کرد و اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های استان باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای این طرح ها اقدام کند و در زمان مقرر شده طرح ها را به اتمام برساند.

وی افزود: ساماندهی بازارچه های استان روند ارتباط استان با استان های عراق و توسعه استان را نیز به دنبال دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های خاصی برای توسعه صادرات است، گفت: باید بیش از پیش در جهت استفاده از این ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: ضروری است که در خصوص ایجاد دروازه مشترک بین بازارچه های پرویزخان و شیخ صله با استان های هم مرز این بازارچه ها در کشور عراق اقدامات مناسب صورت گیرد.

نمایشگاه توانمندی های کرمانشاه باید در استانهای مختلف عراق برگزار شود

استاندار کرمانشاه همچنین بر گسترش ایجاد نمایشگاه های استان در استان های مختلف عراق تاکید کرد و افزود: علاوه بر اینکه ارتباط و مرواده تجاری و برگزاری نمایشگاه استان با استان سلیمانیه باید حفظ و استمرار داشته باشد باید تلاش شود تا ارتباط استان با دیگر استان های عراق نیز گسترش یابد.

در ادامه این جلسه مدیر کل اداره بازرگانی استان نیز در خصوص میزان صادرات کالاهای انجام شده استان به عراق گفت: در سال 1384،میزان صادرات استان به عراق 408 میلیون دلار بوده که این رقم در سال گذشته به دو میلیاردو 128 میلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته اصغر میرزایی میزان کالاهای صادر شده استان به عراق در فروردین ماه سال 1388، 129 میلیون و 400 هزار دلار، در سال 1389 ، 147 میلیون و 400 هزار دلار و در سال 1390، 107 میلیون دلار بوده است.

در ادامه این جلسه گزارشی از سوی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان جهت اجرای طرح ساماندهی بازارچه های پرویز خان و شیخ صله ارائه گردید.