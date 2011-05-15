مقوله "سلامت" نباید وارد بازیهای سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز یکشنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: خانواده 300 هزار نفری وزارت بهداشت در شبانه روز حتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور به مردم خدمت ارائه می‌دهند و اعتماد مردم به این مجموعه که یکی از سرمایه‌های بزرگ اجتماعی است، ارزان به دست نیامنده است.

آقاجانی با بیان اینکه پزشکان در جایگاه والایی از لحاظ اعتماد مردم قرار دارند گفت: رسانه‌ها نباید ذهن مردم را نسبت به این قشر زحمتکش بدبین کنند و افرادی که به سمت نظام سلامت گام بر ندارند به مردم و نظام ضرر خواهند رساند.

مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه گفت: روابط عمومی ها در بخشهای مدیریتی نقش کلیدی دارند و اگر نقش خود را درست انجام دهند پیوستگی و همبستگی در سازمان بیشتر مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها در سازمان چشم، گوش و زبان سازمان به شمار می‌روند گفت: هنگامی که دستاوردهای یک سازمان از طریق روابط عمومی و به صورت گویا عرضه شود آن مجموعه نسبت به سایر دستگاهها سربلندتر و تأثیرگذارتر خواهد بود.

آقاجانی با اشاره به اینکه تصمیم‌سازی مدیران برعهده روابط عمومی‌هاست افزود: در عرصه نظام سلامت نقش روابط عمومی‌ها بسیار مهم است چرا که نظام سلامت از قبل از تولد تا بعد از مرگ با انسان سرو کار دارد و ارتباط جامعه با نظام سلامت یک ارتباط جدی و بسیار مهم است.

وی ادامه داد: روابط عمومی‌ها در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور باید بازخورد خوبی از فعالیتهایی که در دانشگاهها انجام می‌شود داشته باشند و از دانشگاهی که پوشش خبری مناسبتری از برنامه‌ها و فعالیتها داشته باشد باید قدردانی شود.

آقاجانی خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها در دانشگاههای علوم پزشکی باید مسائل و مشکلات در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و سایر مشکلات را از طریق گزارشات منعکس کنند تا بتوان به مشکلات آنان رسیدگی کرد.

نشست سراسری روابط عمومی های دانشگاههای علوم پزشکی کشور از روز یکشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شده است.