700 زمین لرزه در کرمان روی داد

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: استان کرمان از لرزه خیز ترین استانهای کشور محسوب می شود و بیش از 18 گسل لرزه خیز و فعال در این استان وجود دارد.

وی گفت: طبق آمار ارائه شده طی سال گذشته در استان کرمان 700 مورد زمین لرزه با شدتهای مختلف در مناطق مختلف استان روی داده است.

محمودی ادامه داد: در همین راستا آمادگی لازم در راستای واکنش سریع در زمان بروز زمین لرزه در کرمان ایجاد شده است و زیر ساختهای لازم در این خصوص تامین شده است.

وی به وجود بیش از 140 هزار عضو جمعیت هلال احمر در شهرستانهای مختلف استان کرمان اشاره کرد و گفت: پایگاه هوایی امداد و نجات کرمان نیز جز معدود پایگاههای هوایی امداد در کشور محسوب می شود که با وجود این پتانسیل وضعیت امداد رسانی در مواقع بحران در کرمان بسیار مطلوب شده است.

وی بهترین راه برای مقابله با زمین لرزه را مقاوم سازی دانست و گفت: در کنار آن افزایش سطح مهارتهای امدادی نیز ضروری است که در همین راستا کلاسهای آموزشی در کرمان تشکیل می شود.



