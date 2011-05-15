شرایط جدید فروش سیمکارت/ سیمکارتهای دائمی 124 هزار تومان است!

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران از زمان دریافت پروانه فعالیت به عنوان اپراتور خصوصی مخابرات کشور سیمکارتهای دائمی خود را در دو نوع 120 هزار تومانی و 288 هزار تومانی به فروش می رساند که این سیمکارتها به ترتیب دارای کدهای 0910 و 0912 (در تهران) بوده و از نظر میزان ودیعه تفاوتهایی با یکدیگر داشتند اما مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید داشتند که تمامی سیمکارتهای این اپراتور باید براساس یک قیمت فروخته شود و فرقی میان سیمکارتهای 0910 و 0912 وجود ندارد.

این موضوع طی یک سال گذشته بارها از سوی مسئولان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد چالش قرار گرفت و در نهایت روز گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در نشستی خبری از کاهش 11.5 درصدی قیمت فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول خبر داد و گفت: از این پس این سیمکارتها با قیمت 254 هزار و 800 تومان فروخته می شود.

وحید صدوقی گفت: با مذاکرات انجام شده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این پس سیمکارت های دائمی 912 به عنوان سیمکارت های تضمین دار با قیمت 254 هزار و 800 تومان فروخته می شود که مبلغ 120هزار تومان آن حق اتصال، 4 هزار و 800 تومان آن مالیات و عوارض و 130 هزار تومان به عنوان تضمین پرداخت خواهد بود و سیمکارتهای 0910 نیز با همان قیمت قبلی 124 هزار تومان فروخته می شود.

این در حالی است که یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط جدید فروش سیم کارتهای دائمی همراه اول تاکید کرد: طبق توافقات صورت گرفته قیمت این سیمکارتها مطابق پروانه فعالیت این اپراتور 124 هزار و 800 تومان خواهد بود اما مخابرات می تواند بسته های پیشنهادی را بابت تضمین پرداخت به متقاضی این نوع سیمکارتها پیشنهاد کند.

وی با بیان اینکه در بسته ویژه پیشنهادی مخابرات باید تسهیلاتی برای مشترکان سیمکارتهای دائمی درنظر گرفته شود گفـت: دریافت حداکثر 130 هزار تومان به عنوان اعتبار تضمین پرداخت کارکرد خواهد بود و این مبلغ به عنوان مبلغ سقف در نظر گرفته شده و مشترک می تواند مبلغی کمتر را نیز پرداخت کند.

وی ادامه داد: فروش بسته اختیاری بوده و حق انتخاب با مشترک خواهد بود. همچنین استفاده از رومینگ بین الملل با توجه به این شرایط باید برای مشترک استفاده کننده از این سیمکارتها ممکن باشد و امکان بهره برداری کامل از سیمکارت در طول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85 درصد، وجود داشته باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد، امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت مبلغ به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی احتمالی از دیگر شرایطی است که در بسته پیشنهادی مخابرات برای فروش سیمکارت دائمی به مشترک باید لحاظ شود.