اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قهرمانی پرس سینه قهرمانی باشگاه‌های کشور گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر از 25 تا 31 اردیبهشت ماه در شهرستان اسکو از توابع استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. این مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

ملک الکلامی سرپرست هیئت ورزش سه‌گانه کردستان شد

محمدعلی صبور رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه پس از بررسی پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان، سعید ملک الکلامی را به عنوان سرپرست هیئت سه‌گانه این استان منصوب کرد.

انتصاب مسئولان انجمن‌های دوگانه آبی، زمینی و پنجگانه مدرن

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه در احکام جداگانه‌ای مسئولان سه انجمن زیر مجموعه خود را منصوب کرد. بدین ترتیب خلیل الله غزلچایی به عنوان مسئول انجمن ورزش پنجگانه مدرن، ایرج احمدزاده به عنوان مسئول انجمن دوگانه آبی و رضا رهنما به عنوان مسئول انجمن دوگانه احکام خود را برای مدت یکسال از محمدعلی صبور دریافت کردند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه خواستار تقویت تیم ملی شد

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه در نشست کمیته فنی فدراسیون که به منظور بررسی آخرین وضعیت تیم ملی پیش از اعزام به کاپ آسیایی چین برگزار شد، خواهان تقویت بیش از پیش تیم ملی شد. صبور در همین راستان خواستار، سازماندهی ورزشکاران حرفه‌ای این رشته، اطلاع از وضعیت ملی پوشان و ورزشکاران لحظه به لحظه شده است.

کمانداران برتر دانشجو به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند

کمیته فنی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی اسامی کمانداران برتر رقابت‌های انتخابی را برای حضور در نخستین اردوی تیم ملی دانشجویان کشور جهت شرکت در یونیورسیاد جهانی چین اعلام کرد. این کمیته پس از بررسی رکوردها و وضعیت دانشجویان شرکت کننده در مسابقه انتخابی برگزار شده در سایت آزادی، 18 کماندار مرد را در هر دو کمان ریکرو کامپوند به اردو فراخواند. پیش از این 16 کماندار زن نیز برای شرکت در تمرینات انتخاب شده بودند. بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان تابستان سال جاری در چین برگزار می شود.