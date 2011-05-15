ارسال 21 هزار اثر به جشنواره دستهای کوچک دعا در تبریز

شهرام خدائی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علیرغم اتمام زمان پذیرش آثار و ادعیه کودکان همچنان دلنوشته های کودکان از طریق اداره پست، مدارس، کانونهای پرورش فکری کودکان و یا به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود.

شهرام خدائی درباره پذیرش آثار توسط دبیرخانه دائمی جشنواره گفت: بنا بر گاه شمار فراخوان جشنواره و تمدید صورت گرفته کار پذیرش آثار به اتمام رسیده و تنها آثاریکه قبل از اتمام زمان جشنواره تحویل اداره پست شده باشند مورد قبول دبیرخانه بوده و دبیرخانه جشنواره تا زمان برگزاری جشنواره به کار خود ادامه خواهد داد.

خدائی درباره روند برگزاری جشنواره گفت: به زودی احکام اعضای هیئت های انتخاب و داوری ابلاغ شده و آثار در دو مرحله انتخاب و داوری خواهند شد.

دبیر جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا افزود: علاوه بر حضور گسترده کودکان زیر 12 سال از استان آذربایجان شرقی، حضور کودکان و نوجوانان از استان های مختلف کشور نیز چشمگیر است.

خدائی زمان برگزاری اختتامیه جشنواره ششم را 26 تیر ماه سالجاری و همزمان با ولادت حضرت قائم (عج) اعلام کرد و گفت: ششمین جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا با انتخاب بهترین دعا از زبان کودکان زیر 12 سال در این روز با شکوه جشن اختتام خواهد داشت.

شایان ذکر است جشنواره دستهای کوچک دعا به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی و با همکاری آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان بسیج هنرمندان، صدا و سیما و برخی نهادها و تشکلهای فرهنگی ششمین سال برگزاری خود را پشت سر میگذارد.