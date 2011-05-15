درخواست کمک هفت میلیونی فرمانداری از شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در محل این شورا برگزار شد.

یکی از موارد مطرح شده در این جلسه درخواست کمک هفت میلیون تومانی فرمانداری بندرعباس از شهرداری بندرعباس از محل قانون ماده 17 شهرداری بود.

بر اساس قانون ماده 17 شهرداریها می توانند از بودجه خود به بخشهای خصوصی و عمومی کمک مالی کنند.

از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز درخواست دادگستری بندرعباس از شهرداری بندرعباس برای گرفتن سه دستگاه خودروی پراید بود.

شهرداری نباید به دستگاههای اجرایی باج بدهد

فیصل دانش یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس ضمن مخالفت با این دو درخواست در این جلسه، بیان داشت: دادن پول و ماشین به دادگستری و فرمانداری در واقع به معنای دادن باج توسط شهرداری به این دو دستگاه اجرایی برای حمایت از شهرداری است.

وی ادامه داد: اگر شهرداری کار خود را به درستی انجام دهد نیازی به دادن باج ندارد و شهرداری نباید از بودجه خود به دیگر دستگاههای اجرایی باج بدهد.

فلسفه ماده 17 کمک به مردم است

همچنین مهران شاهی دیگر عضو شورای شهر بندرعباس در این جلسه، اظهار داشت: فلسفه ماده 17 کمک به اعضای جامعه و نهادهای مردمی است نه کمک به دستگاههای دولتی زیرا دستگاههای دولتی خودشان بودجه مستقل دارند.

وی افزود: اگر شهرداری بندرعباس چند دستگاه خودرو در اختیار دادگستری قرار داده این امر تخلف محسوب می شود چون برخلاف قانون و بدون اطلاع شورای شهر بوده است.

در حالیکه اکثریت نمایندگان شورای شهر با این دو درخواست مخالف بودند بحث نهایی در این خصوص به جلسات دیگر موکول شد.

همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون های شورای شهر بندرعباس مشخص شدند که بر این اساس، فیصل دانش، مریم اقبالی، جمشید رئیسی، احمد آرامی و طاهر قریشی به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و آقایان بنی نعیم، آرامی، رئیسی، قریشی و آبسواران به عنوان اعضای کمیسیون عمران و آقایان دانش، شاهی، رشیدی، آبسواران و خانم اقبالی به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس انتخاب شدند.