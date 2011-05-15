به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره آموزشی درجه 3 داوری راگبی بانوان 27 اردیبهشتماه زیر نظر "ژوزف گرگوریان" برگزار می شود. در این دوره آموزشی که به مدت 3 روز در مجموعه ورزشی آزادی جریان دارد 30 شرکت کننده از 16 استان شرکت دارند.
مرحله دوم مسابقات دارت انتخابی تیم ملی برگزار شد
مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی دارت در هر دو بخش مردان و زنان با حضور رئیس فدراسیون جهان در سالن دارت مجموعه شهید کشوری تهران برگزار شد. در پایان این رقابتها بهترین بازیکنان شرکت کننده برای دعوت به اردوی تیم ملی جهت حضور در رقابتهای قهرمانی جهان شناسایی شدند. مسابقات جام جهانی دارت از 29 شهریورماه تا 4 مهرماه در ایرلند شمالی برگزار میشود.
حریفان آسیایی تیم کریکت جوانان معرفی شدند
تیم کریکت جوانان کشورمان در سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا (سید دو آسیا) و در گروه دوم با تیمهای میانمار، چین و یونان همگروه شد. دیدار بازیکنان تیم کریکت جوانان کشورمان با این سه تیم به ترتیب طی روزهای 12، 13 و 15 تیرماه در "پنانگ" مالزی برگزار میشود.
دراگون بت ایران عضو رسمی کنفدراسیون آسیا شد
به دنبال درخواست رسمی انجمن دراگون بت ایران، این انجم به عنوان عضو رسمی کنفدراسیون دراگون بت آسیا معرفی شد.
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