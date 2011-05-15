به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، این جلسه صبح یکشنبه به ریاست استاندار تهران در سالن همایشهای سازمان محیط زیست واقع در پارک پردیسان برگزار شد.

در این جلسه، مرتضی تمدن رئیس شورای اداری استان تهران، راهکارها و محورهای عملیاتی کردن مؤلفه های جهاد اقتصادی در سطح استان را برای مدیران استانی و شهرستانی تشریح کرد.

سخنرانی عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران و حجت الاسلام قرائتی از دیگر برنامه های نخستین شورای اداری استان تهران در سال 90 بود.

دراین جلسه، تمامی ائمه جمعه، فرمانداران، مدیران کل و رؤسای دستگاه های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی استان حضور داشتند.