افزایش کیفیت تولیدات داخلی در کاهش واردات موثر است

محمدرضا شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی در کاهش واردات بسیار موثر است و با بالا بردن کیفیت محصولات داخلی می توان استقبال عمومی را از کالاهای داخلی بیشتر کرد که این خود نوعی جهاد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه این سازمان در جهت کیفیت بخشی و کاهش مصرف انرژی نقش بسیار موثری دارد اظهار داشت: حرکت در مسیر جهاد اقتصادی مستلزم به روز رسانی تکنولوژی و ارتقاء کیفیت تولیدات است.

شرافت گفت: براساس طرح تصویب شده از سوی عالی استاندارد کشور از فعالییت واحدهی تولیدی و صنعتی که از استاندارد خاصی پیروی نمی کنند جلوگیری به عمل می آید و کالاهای وارداتی استادارد لازم را نداشته باشند توقیف می شود.

وی افزود: کالاهای داخلی در صورت نداشتن استاندارد لازم توقیف و یا آنها را برای اصلاح تولید خواهیم فرستاد.

شرافت عنوان کرد: براساس طرح کلیه واحدهای داخلی و خارجی که با سلامت و ایمنی جامعه سر و کار دارند از سطح بازار برای انجام آزمایشات خریداری می شوند.

وی اظهار داشت: براساس قانون ارتقاء کیفیت خودرو که توسط هیئت وزیران تصویب شده است باید کلیه خودروهای تولید داخل حد استاندارد لازم را دارا باشند لذا کلیه واحدهای تولیدی بایستی از اول خرداد ماه از کیفیت لازم برخوردار باشند.

