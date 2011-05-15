عبور منوریل از سطح در مقابل حرم حضرت معصومه(س)غیرقانونی است

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهوری مبنی بر عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: بحث تصمیمگیری در مورد مسائل شهری کاملا مشخص است و هر نوع تصمیمگیری در شهر قم نیز مجاری خاص خود را دارد که یکی از آنها شورای اسلامی شهر است.



سلسله مراتب تصمیمگیری در بحث منوریل قم کاملا مشخص است



وی اضافه کرد: سلسله مراتب تصمیمگیری در بحث منوریل و قطار شهری نیز کاملا در قانون مشخص شده و ارکان تصمیمگیری در مورد آن شامل هیئت مدیره سازمان قطار شهری و شورای قطار شهری از جمله شورای اسلامی شهر قم هستند و قطعا تصمیمات از این مجرا قانونی و قابل اجرا است و هر تصمیمی خارج از این مجاری غیرقانونی است و اعتبار اجرایی ندارد.

هیچ مرجعی فراتر از قانون نمی تواند در مورد مسائل شهری قم تصمیم بگیرد



بختیاری با تاکید بر این که هیچ مرجعی فراتر از قانون نمی تواند در مورد مسائل شهری قم تصمیم بگیرد عنوان کرد: هرگونه نظر یا پیشنهادی در این مورد باید از طریق مجاری قانونی و کانالهای اجرایی مربوطه باشد و هر نوع تصمیم در مورد منوریل نیز از طریق طرح در سلسله مراتب تصمیمگیری شورای قطار شهری قم امکانپذیر است.



قطع بخشی از اعتبارات شهرداری قم جفای در حق مردم است



وی در ادامه با بیان این که مخلوط کردن مسائل کارشناسی با اختلاف نظرها کار درستی نیست تصریح کرد: شهرداری در بخشهای مختلف در شهر قم خدمت می کند که یک بخش آن نیز منوریل است و بر طبق نامه ابلاغی رئیس جمهور اگر بخشی از بودجه شهرداری قم قطع شود جفا به مردم است و اگر بخواهیم اعتبارات شهرداری قم را به موضوعی مثل بحث منوریل گره بزنیم اجحاف در حق آنان است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر این که باید به صورت جدی در این موضوع تجدیدنظر شود اظهارداشت: هرگونه تاخیر در پرداخت اعتبارات شهرداری نتیجه ای جز آسیب به مردم و نادیده گرفتن خدمات شهرداری ندارد و امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد.



کماکان منوریل در مقابل حرم مطهر از زیر سطح عبور خواهد کرد



وی عنوان کرد: کماکان منوریل در مقابل حرم مطهر از زیر سطح عبور خواهد کرد و سازمان و شورای قطار شهری مکلف به اجرای آن خواهد بود.



بختیاری با اشاره به این که این تصمیمگیری براساس مباحث کارشناسی گرفته شده است بیان داشت: از دیدگاه شورای اسلامی شهر قم و بسیاری از کارشناسان مرتبط با مسائل مدیریت شهری،شهرسازی و معماری عبور منوریل در مقابل حرم مطهر از روی سطح مخدوش کننده حریم قدسی حرم است. همچنین این اتفاق از عوامل و موانع توسعه حرم مطهر در آینده خواهد بود.

هر پیشنهادی باید در جلسه شورای قطار شهری مطرح و در مورد آن تصمیمگیری شود



وی افزود: از لحاظ کارشناسی تردیدی در این تصمیمگیری وجود ندارد و این تصمیم در جلسه ای با حضور اعضای سازمان و شورای قطار شهری در اواخر سال گذشته گرفته شد و اگر بحث پیشنهادی در این خصوص باشد باید مجددا در جلسه سازمان و شورا مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به این سئوال که اگر تصمیم جدید مبنی بر عبور منوریل در مقابل حرم مطهر از سطح بدون هماهنگی و از مبادی غیر قانونی اجرایی شود شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد گفت: انجام هرگونه عملیات اجرایی در شهر باید با مجوز شورا و با همکاری شهرداری اتفاق بیفتد و شورا به هیچ وجه اجازه عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر را نخواهد داد.



شورا از تمام ظرفیتهای قانونی و تبلیغاتی در شهر قم استفاده خواهد کرد



وی افزود: اگر این کار انجام شود شورا از تمام ظرفیتهای قانونی و تبلیغاتی در شهر قم استفاده خواهد کرد تا این اتفاق نیفتد.



بختیاری در پایان گفت: در نامه ابلاغی رئیس جمهوری اشاره به تشکیل جلسه نیز شده بود و ما امیدواریم تا این جلسه تشکیل شود و در آخر منتهی به تصمیمی صحیح، منطقی و در راستای منافع مردم شود.