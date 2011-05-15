منطقه بازفت چهارمحال و و بختیاری به تصویر کشیده شد

سرپرست اردوی عکاسان به منطقه بازفت در گفتگو با خبرنگار مهر در بازفت اظهار داشت:13 عکاس خانه عکاسان حوزه هنری در این اردو از مناطق مختلف بازفت عکاسی کردند.

ایوب پشتوار افزود: این اردوی عکاسی با موضوع طبیعت استان در فصل بهار، کوچ عشایر و زندگی در روستا برگزار شد.

وی بیان داشت: یک هزار و300 فرم عکس در این اردو توسط عکاسان جوان استان گرفته شده که این عکسها در نمایشگاهی با همین موضوع جهت علاقه مندان به هنر عکاسی نمایش داده می شود.

وی بیان داشت: در بهار منطقه بازفت تصاویری زیبا دیده می شود که متاسفانه تاکنون به طور دقیق به ایرانیان شناسانده نشده است.

پشتوار تصریح کرد: فصل بهار بازفت را می توان زیبا ترین فصل گردشگری این منطقه نام برد چراکه در این فصل هر روز منطقه به رنگی زیبا آراسته می شود.

در این اردوی عکاس احمد تاجی اشکفتگی، بهزاد پیشکار، ایوب پشتوار، محمود رییسی ، امین پارسی شیرازی، بهروز قادری ، حسن اعتدالی، مریم آل مومن، پروین کریمی دهکردی، ‏مهشید مهدیان، مریم حیدری، سمیه حیدری و فرخنده فروزنده حضور داشتند.‎

بازفت از مناطق شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در190 کیلومتری‎ ‎شهرکرد واقع شده است و به عنوان سرچشمه رودهای فلات مرکزی و جنوبی ایران است.

