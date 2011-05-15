اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی در بصره برگزار می شود

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر، اهمیت بازار عراق به ویژه در بخش غذائی و کشاورزی را برای شرکتهای ایرانی یادآور شد و گفت: سازمان بازرگانی استان البرز با توجه به این مهم پیشنهاد مشارکت در این نمایشگاه را به سازمان توسعه تجارت ارائه داد که با تائید آن سازمان این رویداد در لیست اولویتهای نمایشگاه های خارجی که مورد حمایت سازمان خواهند بود قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه که از پانزدهم مهرماه سالجاری مصادف با 7 اکتبر 2011 به مدت چهار روز در شهر بصره برگزار خواهد شد فرصت خوبی برای شرکت های فعال ایرانی است تا ضمن کسب سهم از بازار عراق در زمینه های کشاورزی و مواد غذایی بر تعاملات منطقه ای خود افزوده و توانمندی های خود را در سطح بین المللی به نمایش گذارند.

رکنی با بیان این که نمایشگاه دارای شش زیر گروه تخصصی است افزود: کشاورزی و آبیاری، غذایی، بسته بندی و ماشین آلات و تجهیزات وابسته زیرگروه های تخصصی این نمایشگاه را تشکیل می دهند و کشورهای ترکیه، اعضاء اتحادیه اروپا، چین، سوریه، عربستان به دلیل فعالیت شان در بازار عراق در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا نمایشگاه بصره فرصتی برای توسعه صادرات ایران به عراق باشد.

کشور عراق با جمعیت 31 میلیون نفری خود در غرب ایران واقع شده که با موقعیتهای استثنایی خود از جمله بازارهای بسیار وسیع و هدف صادراتی ایران است.