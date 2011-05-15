شرایط ثبت نام جدید عتبات عالیات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شروع پیش ثبت نام عتبات عالیات از روز یکشنبه 25 اردیبهشت تا ساعت 24 روز شنبه 31اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد.

براساس اعلام سازمان حج، همانند دوره های قبلی در این دوره نیز متقاضیان تشرف قبل از ثبت نام در گروهها، در سامانه پیش ثبت نام عتبات نام نویسی و کد رهگیری دریافت خواهند کرد.

روز اول خرداد مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم حذف می شوند.

روز دوم خرداد ماه نیز قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن روز بعد از آن مصادف با میلاد حضرت زهرا (س) و ولادت حضرت امام خمینی (ره) و روز فتح خرمشهر بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مذکور از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع شوند.

تذکرات مهم

افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت کرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده اند در این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات شان (براساس گروه بندی مربوطه) به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهند شد و در صورتی که این عزیزان مایل به تشرف در این دوره باشند لازم است مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کنند.

همچنین افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی 35 نفره می کنند در صورتیکه تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود گروه مذکور حذف شده و در قرعه کشی بعدی شرکت داده نمی شوند.