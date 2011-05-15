چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سیامک شیخ الاسلامی مسئول برگزاری این جشنواره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی با حضور 15 گروه از مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان برگزار شده است، گفت: از این جشنواره یک روزه، سه گروه برای حضور در جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی انتخاب می شوند.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف رقابت گروه های نمایشی عضو کانون و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنان برگزار شده است.

شیخ الاسلامی در ادامه با بیان اینکه دیدن نمایش های عروسکی برای اعضا کانون امکان پذیر است، گفت: گروه های نمایشی خوبی امسال در این جشنواره شرکت کرده اند.

مسئول برگزاری چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در ادامه یادآور شد: نمایش های ارائه شده با روش های میله ای، بن راکو، سایه ای و ... به نمایش در می آیند.