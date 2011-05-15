آغاز جشنواره گروه نوازی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور وصال عرب زاده مشاور هنری و مسئول جلسات نقد و کارگاه‌های آموزشی و علیرضا میقایی نژاد دبیر دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان برگزار شد ، گفت: امیدوارم این رویداد خوب و موثر در عرصه موسیقی دانشجویی آنگونه که شایسته است برگزار شود چرا که این حرکت، حرکتی خود جوش و دانشجویی بود که می تواند در آینده ای نزدیک تبدیل به رویدادی تاثیر گذار شود .

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری با انتقاد از نبود حمایت کافی از سوی نهادهای فرهنگی در برگزاری این رویداد گفت : در حالی که دانشگاه‌ها به عنوان پایه و اساس فعالیت‌های دانشجویی در اصل ماجرا نسبت به برگزاری این رویداد حمایت می کردند و نهادهایی چون حوزه هنری در ردیف حامیان فرعی قرار می گرفت، اما ماجرا کاملا برعکس شد و این حوزه هنری بود که از حاشیه به اصل آمد و میزبان این فستیوال شد .

وصال عرب زاده، مسوول جلسات نقد و کارگاه‌های آموزشی این جشنواره درادامه مجموع برنامه های پژوهشی جشنواره گروه نوازی را معرفی کرد و گفت: " هویت در موسیقی ایرانی" با حضور دکترهومان اسعدی ، "آهنگسازی در موسیقی ایرانی " با حضور دکتر ساسان فاطمی ، " درک و دریافت مکتب آموزشی در موسیقی ایرانی " با حضور دکتر آزاده فرد و " گروه نوازی" با حضور دکتر محمد رضا فیاض عنوان کارگاه‌هایی است که در روزهای برگزاری جشنواره برپا خواهد شد .

مشاور هنری دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان کشورافزود: امسال برای نخستین بار در حوزه موسیقی کشور هم تصمیم گرفتیم جلسات نقد و بررسی آثار اجرا شده جشنواره در فردای هر اجرا برگزار کنیم که از نظر من اتفاق بسیار خوبی برای هنرمندان شرکت کننده خواهد بود .

علیرضا میقانی نژاد دبیر این دوره از جشنواره نیز در بخش دیگری از این نشست به اهداف این جشنواره اشاره کرد و گفت : هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از گروه‌های موسیقی دانشجویی ، کشف استعدادها و اجرای کنسرت گروه‌های جویای نام دانشجویی در تالارهای حرفه ای است که این به خودی خود می تواند مقدمه ای برای ورود به جریان حرفه ای موسیقی کشور باشد .

وی افزود:اگر بخواهیم در یک فرآیند بلند مدت به این جشنواره نگاه کنیم به این نکته می رسیم که برآیند این جشنواره معرفی گروه‌های شاخص موسیقی به جامعه موسیقی کشور خواهد بود علاوه براین من معتقدم جشنواره دانشجویی گروه نوازی توانایی دارد که در یک دور نمای چند ساله و به شرط استمرار تبدیل به یک جریان تاثیر گذار در موسیقی کشور شود.

دبیر دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان کشور با اشاره به چشم انداز آینده این رویداد هنری گفت: مستند کردن مباحث مطرح شده در کارگاههای آموزی جشنواره، استمرار در برگزاری کارگاه‌های آموزشی به صورت ماهانه ، انتشار کتاب کارگاه‌های آموزشی ، ارتباط با نهادهای دولتی برای استفاده از گروه‌های اجرایی در برنامه های فرهنگی ؛ ایجاد شبکه هنرمندان دانشجو با هدف معرفی به نهاده از اهداف ما دربرگزاری این جشنواره طی سال‌های آینده خواهد بود که امیدوارم با حمایت های بیشتر به آن دست پیدا کنیم .

وی به غیر رقابتی بودن این جشنواره هم اشاره کرد و گفت : به خاطر این‌که این جشنواره بیشتر جنبه حمایتی دارد بنابراین رقابتی در کار نخواهد بود، البته ما فقط در یک مرحله آثار را ارزیابی کردیم که بتوانیم 8 اثر را برای بخش نهایی جشنواره انتخاب کنیم.

سید حسین حسینی پرور دبیر اجرایی این فستیوال هم در این نشست خبری بامعرفی برنامه های اجرا شده در ایام فستیوال به حضور هنرمندان برجسته موسیقی در مراسم اختتامیه اشاره کرد و گفت : زنده یاد فرامرز پایور و زنده یاد پرویز مشکاتیان از هنرمندان بزرگ و ماندگار گروه نوازی موسیقی ایرانی هستند که زحمات و خدمات این عزیزان هیچ گاه فراموش نخواهد شد. به همین منظورتلاش کردیم با دعوت از هنرمندانی چون حمیدرضا نوربخش ، بهداد بابایی ، اردشیر کامکار و ارژنگ کامکار در قالب اجرای برنامه بزرگداشتی را برای این دو هنرمند برجسته برگزار کنیم.

لازم به ذکر است دومین جشنواره گروه نوازی دانشجویان کشور از تاریخ 25 تا 29 اردیبهشت با حضور 8 گروه تهرانی و شهرستانی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد .