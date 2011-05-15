تنها هدف مس شکست شاهین بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی با بوشهر گفت: تیم مس کرمان برای دو بازی باقی مانده خود اهمیت زیادی قائل است چرا که تاثیر زیادی در رده بندی جدول برای مس دارد.

وی تصریح کرد: بازی مقابل شاهین بوشهر تاثیر زیادی در شرایط جدولی دو تیم دارد چرا که می تواند حکم بقای شاهین باشد و می تواند مس را در جدول بالاتر ببرد.

مرفاوی یادآورشد: در این شرایط خاص که تیم های انتهایی جدول سعی در ابقا خود در لیگ دارند در بالای جدول نیز امتیاز گیری بسیار سخت است.

وی افزود: مهرداد پولادی سه اخطاره است و بازی نمی کند و به دلیل درگیری که با هم تیمی خود داشته باید در کمیته انضباطی حاضر شده و توضیح بدهد و بنده به عنوان سرمربی تیم اجازه تمرین را به وی نداده ام تا تکلیفش مشخص شود.

وی ادامه داد: تیم مس کرمان تمرینات خود را در ادامه کار بیشتر می کند تا بتواند دو بازی سخت آینده را ببرد و بتواند کمی در جدول خود را بالا بکشد و در بازی مقابل شاهین نیز تنها به برد فکر می کنیم و برای آن تلاش می کنیم.

مرفاوی تصریح کرد: باید شرایط تیم حفظ شود و در این شرایط هیچ صحبتی درباره فصل بعد و اینکه در چه تیمی مربیگری می کنم، نخواهم کرد.

وی ادامه داد: بجز باشگاه مس هیچ تیمی با من مذاکره نکرده است و با باشگاه مس نیز در حد مقدمات مذاکره کرده ام که باید منتظر پایان بازیها بود.

مرفاوی گفت: باشگاه مس از بنده برنامه خواسته است و من در برنامه خود به باشگاه مس در صورت تمدید قرارداد اولویت کارم صعود به رقابتهای جام باشگاههای آسیا است.