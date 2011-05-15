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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

مرفاوی:

تنها هدف مس شکست شاهین بوشهر است

تنها هدف مس شکست شاهین بوشهر است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان با تاکید بر اهمیت کسب سه امتیاز مقابل شاهین بوشهر گفت: دو بازی باقیمانده لیگ برتر برای تیم فوتبال مس کرمان اهمیت زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی با بوشهر گفت: تیم مس کرمان برای دو بازی باقی مانده خود اهمیت زیادی قائل است چرا که تاثیر زیادی در رده بندی جدول برای مس دارد.

وی تصریح کرد: بازی مقابل شاهین بوشهر تاثیر زیادی در شرایط جدولی دو تیم دارد چرا که می تواند حکم بقای شاهین باشد و می تواند مس را در جدول بالاتر ببرد.

مرفاوی یادآورشد: در این شرایط خاص که تیم های انتهایی جدول سعی در ابقا خود در لیگ دارند در بالای جدول نیز امتیاز گیری بسیار سخت است.

وی افزود: مهرداد پولادی سه اخطاره است و بازی نمی کند و به دلیل درگیری که با هم تیمی خود داشته باید در کمیته انضباطی حاضر شده و توضیح بدهد و بنده به عنوان سرمربی تیم اجازه تمرین را به وی نداده ام تا تکلیفش مشخص شود.

وی ادامه داد: تیم مس کرمان تمرینات خود را در ادامه کار بیشتر می کند تا بتواند دو بازی سخت آینده را ببرد و بتواند کمی در جدول خود را بالا بکشد و در بازی مقابل شاهین نیز تنها به برد فکر می کنیم و برای آن تلاش می کنیم.

مرفاوی تصریح کرد: باید شرایط تیم حفظ شود و در این شرایط هیچ صحبتی درباره فصل بعد و اینکه در چه تیمی مربیگری می کنم، نخواهم کرد.

وی ادامه داد: بجز باشگاه مس هیچ تیمی با من مذاکره نکرده است و با باشگاه مس نیز در حد مقدمات  مذاکره کرده ام که باید منتظر پایان بازیها بود.

مرفاوی گفت: باشگاه مس از بنده برنامه خواسته است و من در برنامه خود به باشگاه مس در صورت تمدید قرارداد اولویت کارم صعود به رقابتهای جام باشگاههای آسیا است.

کد مطلب 1312099

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