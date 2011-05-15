بازیکنان کرمانی تیم شاهین جزو بهترینهای تیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی سلمانی ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مقابل مس، گفت: تیم شاهین بوشهر بازیکنان خوبی دارد و دو بازیکن کرمانی این تیم تاثیر زیادی در روند کار تیم داشتند.

وی افزود: عباس پورخسروانی که فصل قبل در گل گهر سیرجان کار می کرد آقای گل لیگ دسته یک بود و بازیکن خوبی است.

وی ادامه داد: به دلیل مصدومیتی که داشت در نیم فصل به تیم شاهین بوشهر پیوست و جز بازیکنان خوب و تاثیر گذار تیم شاهین بود.

وی گفت: محسن ایران نژاد دیگر بازیکن کرمانی تیم شاهین نیز در شاهین پیشرفت خوبی داشت و در کنار تیم خوب کار کرد.

سلمانی با اشاره به بازی حساس عصر امروز تیم خود مقابل مس کرمان، گفت: مس باید بازیکنان بومی خود نظیر این دو بازیکن را در استان کرمان نگه دارد.

