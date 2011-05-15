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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

فوتبال ناشنوایان - کره جنوبی/

ایران مقابل هند به برتری پرگل رسید

ایران مقابل هند به برتری پرگل رسید

تیم فوتبال ناشنوایان ایران اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه را با پیروزی پر گل مقابل هند پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه با نتیجه  پرگل 14 بر صفر مقابل هند به برتری رسید. ایران به عنوان سرگروه گروه B با تیم های هند، استرالیا و تایلند مسابقه می‌دهد.

در گروه A رقابت‌ها نیز تیم های کره جنوبی ، ازبکستان، ژاپن و عراق قرار دارند. تیم فوتبال ناشنوایان ایران در دیدارهای بعدی خود روز سه شنبه با استرالیا و پنج شنبه با تایلند بازی می‌کند.

- نتایج روز نخست مسابقات فوتبال ناشنوایان قهرمانی آسیا به ترتیب زیر است:
گروه A:
کره جنوبی 6 - ازبکستان صفر
ژاپن صفر - عراق صفر
گروه B:
ایران 14 - هند صفر
تایلند 2 - استرالیا صفر 

کد مطلب 1312105

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