ایران مقابل هند به برتری پرگل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه با نتیجه پرگل 14 بر صفر مقابل هند به برتری رسید. ایران به عنوان سرگروه گروه B با تیم های هند، استرالیا و تایلند مسابقه میدهد.
در گروه A رقابتها نیز تیم های کره جنوبی ، ازبکستان، ژاپن و عراق قرار دارند. تیم فوتبال ناشنوایان ایران در دیدارهای بعدی خود روز سه شنبه با استرالیا و پنج شنبه با تایلند بازی میکند.
- نتایج روز نخست مسابقات فوتبال ناشنوایان قهرمانی آسیا به ترتیب زیر است:
گروه A:
کره جنوبی 6 - ازبکستان صفر
ژاپن صفر - عراق صفر
گروه B:
ایران 14 - هند صفر
تایلند 2 - استرالیا صفر
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