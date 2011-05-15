ایران مقابل هند به برتری پرگل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه با نتیجه پرگل 14 بر صفر مقابل هند به برتری رسید. ایران به عنوان سرگروه گروه B با تیم های هند، استرالیا و تایلند مسابقه می‌دهد.

در گروه A رقابت‌ها نیز تیم های کره جنوبی ، ازبکستان، ژاپن و عراق قرار دارند. تیم فوتبال ناشنوایان ایران در دیدارهای بعدی خود روز سه شنبه با استرالیا و پنج شنبه با تایلند بازی می‌کند.

- نتایج روز نخست مسابقات فوتبال ناشنوایان قهرمانی آسیا به ترتیب زیر است:

گروه A:

کره جنوبی 6 - ازبکستان صفر

ژاپن صفر - عراق صفر

گروه B:

ایران 14 - هند صفر

تایلند 2 - استرالیا صفر