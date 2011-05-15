روش های سنتی کشاورزی بجنورد باید بازنگری و اصلاح شوند

محمد حسین الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی، آنالیز عملکرد شرکتها و ارائه و مشاوره به مدیران عامل در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: حمایت از این شبکه، حمایت از سرمایه گذاری، قشر روستایی وعملا جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی روستایی و عشایری خواهد بود.



وی به ساختار زیر بنایی خدمات فنی و اعتباری در مجموعه سازمان تعاون روستایی و افزایش ظرفیت انباری شبکه اشاره کرد و افزود: سیستم انباری کنونی شبکه تعاون روستایی استان سنتی است که باید با تخصیص اعتبارات، به روز و اصلاح شود.



وی یادآور شد: در راستای خرید شیر از تولیدکنندگان، باید سیستم شیر سرد کنهای جدید جایگزین مخازن قدیمی نگهداری شیر شوند.



این مسئول در ادامه به بهسازی واحدهای تولیدی مرغداریها، گلخانه ها و دامداریها اشاره و گفت: تسهیلات باید با کارمزدهای کمتری اعطا شود تا واحدهای مزبور بتوانند مجموعه خود را بهینه سازی کنند که این امر موجب افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.



وی یادآور شد: استفاده از تکنولوژی های به روز در بدنه شرکتهای تعاون روستایی همچنین بکارگیری سیستمهای نرم افزاری و تغییر در فرایند مباحث آموزشی از دیگر اصلاحاتی است که باید انجام پذیرد.



الهیاری به افزایش قیمت سوخت و حذف توزیع کالاهای کوپنی همچنین تحویل مدیریت توزیع آرد به فرمانداریها که در گذشته ساز و کار خرید، حمل و توزیع آن با شبکه تعاون روستایی بود، اشاره کرد و اذعان داشت: این تصمیم گیریها هزینه خدمات به روستاییان را افزایش و سقف درآمدی شرکتها را کاهش داده است.

