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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

شرکت غله از خرید گندم نامرغوب در چهارمحال و بختیاری خودداری کند

شرکت غله از خرید گندم نامرغوب در چهارمحال و بختیاری خودداری کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: شرکت غله و کارخانه های آرد باید گندم نامرغوب را در سطح استان چهارمحال و بختیاری خریداری نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مراد کاظمی  پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز تهیه آرد به لزوم پخت نان با کیفیت و افزایش رضایت مردمی اشاره و تأکید کرد: خروج گندم نامرغوب سیلوها از گردونه مصرف ضرورت دارد.

وی از فعالیت یک کارخانه آرد در هفشجان و یک کارخانه در شهرک صنعتی شهرکرد خبرداد و افزود: امسال در فصل خرید گندم، شرکت غله شهرستان شهرکرد نباید گندم نامرغوب خریداری و وارد سیلوها کند.

فرماندار شهرستان شهرکرد به بازرسی فوق العاده از نانوایی های شهرستان شهرکرد اشاره و تصریح کرد: پس از بازرسی، سه نانوایی تشویق و دو نانوایی تعطیل شد و تعطیلی پنج نانوایی در دست بررسی است. 

کد مطلب 1312110

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