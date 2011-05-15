شرکت غله از خرید گندم نامرغوب در چهارمحال و بختیاری خودداری کند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مراد کاظمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز تهیه آرد به لزوم پخت نان با کیفیت و افزایش رضایت مردمی اشاره و تأکید کرد: خروج گندم نامرغوب سیلوها از گردونه مصرف ضرورت دارد.

وی از فعالیت یک کارخانه آرد در هفشجان و یک کارخانه در شهرک صنعتی شهرکرد خبرداد و افزود: امسال در فصل خرید گندم، شرکت غله شهرستان شهرکرد نباید گندم نامرغوب خریداری و وارد سیلوها کند.

فرماندار شهرستان شهرکرد به بازرسی فوق العاده از نانوایی های شهرستان شهرکرد اشاره و تصریح کرد: پس از بازرسی، سه نانوایی تشویق و دو نانوایی تعطیل شد و تعطیلی پنج نانوایی در دست بررسی است.