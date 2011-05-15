گرفتن حتی یک امتیاز هم از مس سخت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا مرزبان ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری تیم شاهین بوشهر قبل از بازی مقابل مس کرمان، گفت: تیم شاهین بوشهر به دنبال کسب یک امتیازی است که می تواند تیم را از خطر سقوط نجات دهد و این امتیاز گیری از مس کرمان بسیار سخت است.

وی تصریح کرد: مشکل تیم شاهین در زمان حمید استیلی، عمدتا مسائل مالی بود که بازیکنان به دلیل نپرداختن قردادهایشان در بازی ها آنچنان که باید نتیجه نمی گرفتند.

این مربی افزود: در حال حاضر تیم شاهین تنها تیمی است که مبلغ 30درصد قراردادهایشان را دریافت کرده اند در حالی که تنها دو بازی در پایان فصل باقیمانده است و باقیمانده قراردادها نپرداخته نشده است.

وی یادآورشد: فوتبال شاهین در کشور زبانزد است و تیمی متحد هستیم که با کمک اکبر میثاقیان توانستیم بهتر کار کنیم.

وی ادامه داد: فوتبال ایران چون به پایه ها اهمیتی نمی دهد از لحاظ کیفی در حال سقوط است چرا که باید هر تیم بتواند سالی یک بازیکن از تیم های پایه ای خود را ارتقا بدهد در حالی که این اتفاق در فوتبال ایران رخ نمی دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی برعلت نیامدن اکبر میثاقیان به کنفرانس خبر گفت: وی در حال قهوه خوردن است و نتوانست به کنفرانس بیاید.

