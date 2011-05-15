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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

نوروزی خبر داد:

تقاضای افزایش یک نماینده مجلس برای چهارمحال و بختیاری

تقاضای افزایش یک نماینده مجلس برای چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری از درخواست این استانداری برای اضافه شدن یک نماینده در مجلس شورای اسلامی برای این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، مجتبی نوروزی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری طرح اضافه شدن یک نماینده مجلس شورای اسلامی به حوزه های انتخابی این استان را از وزارت کشور تقاضا کرده است.

وی تأکید کرد: هم اکنون چهار شهرستان اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان با توجه به مساحت جغرافیایی و جمعیت تنها یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

نوروزی افزود: در پیشنهاد اضافه شدن یک نماینده به چهارمحال و بختیاری، پیشنهاد جدا شدن دو شهرستان اردل و کیار از شهرستان های فارسان و کوهرنگ با نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی و یا اضافه شدن یک نماینده به مرکز استان یعنی حوزه انتخابیه شهرستان شهرکرد ارائه شده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تعیین کننده اضافه شدن نماینده به یکی از دو حوزه پیشنهادی از سوی استانداری است.
 

کد مطلب 1312114

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