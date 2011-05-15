به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آموزش شورای کتاب کودک با همکاری گروه بررسی شعر شورا اولین نشست تخصصی در سال 1390 را با عنوان "عناصری که استعاره شعر کودک را مخدوش می‌کند " برگزار می‌کند.

این نشست چهارشنبه 28 اردیبهشت از ساعت 30 : 16 الی 18:30 در محل کتابخانه تحقیقاتی شورا برپا می‌شود و همه علاقمندان به مبحث شعر کودک می‌توانند در این نشست حضور یابند.

علی‌اصغر ارجی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان سخنران مراسم است که دستاوردهای پژوهشی خود را در زمینه فوق مطرح می‌کند.

کتابخانه تحقیقاتی شورا واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31 میزبان این نشست است.