  1. هنر
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

در شورای کتاب کودک/

عناصر مخدوش‌کننده استعاره شعر کودک بررسی می‌شود

عناصر مخدوش‌کننده استعاره شعر کودک بررسی می‌شود

نشست تخصصی "عناصری که استعاره شعر کودک را مخدوش می‌کند " عصر چهارشنبه در شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آموزش شورای کتاب کودک با همکاری گروه بررسی شعر شورا اولین نشست تخصصی در سال 1390 را با عنوان "عناصری که استعاره شعر کودک را مخدوش می‌کند " برگزار می‌کند.

این نشست چهارشنبه 28 اردیبهشت از ساعت 30 : 16 الی 18:30 در محل کتابخانه تحقیقاتی شورا برپا می‌شود و همه علاقمندان به مبحث شعر کودک می‌توانند در این نشست حضور یابند.

علی‌اصغر ارجی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان سخنران مراسم است که دستاوردهای پژوهشی خود را در زمینه فوق مطرح می‌کند.

کتابخانه تحقیقاتی شورا واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31 میزبان این نشست است.

کد مطلب 1312115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها