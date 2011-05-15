حجم معاملات بازار سرمایه به 40 میلیارد دلار رسید/ رتبه بندی کارگزاران بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشستی خبری به تشریح عملکرد سازمان بورس در سال گذشته و برنامه های امسال این سازمان پرداخت و گفت: نقدشوندگی در سال گذشته نسبت به سالهای ماقبل آن در بورس افزایش یافته به طوری که حجم معاملات سهام به بیش از 21 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حجم معاملات فرابورس در سال گذشته 6 هزار و 100 میلیارد تومان و بورس کالا 12 هزار و 500 میلیارد تومان بود به عبارت دیگر در مجموع حجم معاملات بازار سرمایه به 40 میلیارد دلار بالغ شد که این رقم در سال ماقبل آن 27 میلیارد دلار بود.

وی با بیان اینکه هر سرمایه گذاری به سهولت می تواند به بازار سرمایه وارد و از آن خارج شود، از ارتقای شفافیت در این بازار در سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن خبر داد و افزود: در سال گذشته حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار فرابورس راه اندازی شد این در حالی است که پیش از راه اندازی این معاملات هر برگ حق تقدم تسهیلات مسکن حدود 130 تا 140 هزار تومان معامله می شد اما با آغاز معاملات قیمت آن با 90 هزار تومان در فرابورس معامله شد و هم اکنون قیمت آن حدود 60 هزار تومان شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه با راه اندازی این گونه معاملات هزینه تامین مالی در بخش مسکن کاهش یافته است، افزود: بازار سوم فرابورس نیز سال گذشته توسعه یافت به طوری که حجم معاملات این بازار در سال گذشته بیش از هزار و 700 میلیارد تومان بود.

به گفته صالح آبادی دستورالعمل بازار اوراق بهادار جدید یا اوراق مشارکت در حال اصلاح است که نام این بازار به بازار ابزارهای مالی نوین تغییر یافته است و اوراق مشارکت دسته اول و دوم در این بازار مورد معامله قرار گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به معامله اولین اوراق اجاره در فرابورس و همچنین شکل گیری گواهی سپرده بانکی در بازار فرابورس اشاره کرد و افزود: همچنین در حوزه کالایی برنامه ای در راستای توسعه بازارها برای بخش کشاورزی و افزایش حجم معاملات آن تدوین کرده ایم این در حالی است که حجم معاملات حوزه کشاورزی از 48 میلیارد تومان در سال 88 به 370 میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته است.

وی حجم معاملات فیوچر سکه در کنار فیوچر کالا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: روزانه 10 تا 20 میلیارد تومان حجم معاملات فیوچر سکه طلاست در عین حال افرادی که بازار طلا را همواره رصد می کنند می توانند از این ابزار استفاده کنند اما بهتر است که افراد عادی و کسانی که شناختی نسبت به این بازار ندارند وارد معاملات آن نشوند زیرا معاملات فیوچر سهام و کالا پر ریسک است و حتما باید افراد مطلع وارد این بازار شوند.

صالح آبادی از تنظیم چارچوب راه اندازی سلف موازی و استفاده از آن به مرور زمان در کالاهای مختلف خبر داد و افزود: در حوزه توسعه نهادهای مالی سال گذشته یک شرکت تامین سرمایه به دو شرکت تامین سرمایه فعال در کشور افزوده شد و امسال نیز مجوز فعالیت دو شرکت تامین سرمایه دیگر را ارائه خواهیم کرد که بر این اساس تعداد این شرکت ها به 5 شرکت در کشور خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تعداد صندوق های سرمایه گذاری در کشور رو به افزایش است تعداد آنها را در سال گذشته 53 صندوق و ارزش بیش از یک میلیارد دلار با تنوع مختلف ذکر کرد و گفت: صندوق سهام با تضمین و بدون تضمین سودآوری صندوق با درآمد ثابت با تضمین و بدون تضمین سودآوری و صندوق شاخصی بدون تضمین بازدهی راه اندازی شده اند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار همچنین از ابلاغ مقررات صندوق ارزی در سال جاری و آمادگی برای سرمایه گذاری در بخش ارز و تنزیل ال سی توسط این صندوق خبر داد و گفت: در حوزه توسعه نرم افزاری معاملات آن لاین آغاز شده و در حال توسعه است. در این راستا راه اندازی نرم افزار سه شرکت به تایید رسیده و حدود 2 تا 3 شرکت دیگر نیز در حال تلاش برای اخذ مجوز در این خصوص از سازمان بورس هستند.

وی ادامه داد: نیمی از کارگزاران بورس برای انجام معامله به صورت آنلاین از سازمان بورس مجوز دریافت کرده اند و سرویس های خود را به صورت آنلاین به مشتریان ارائه می کنند.

صالح آبادی یکی از برنامه های این سازمان را توسعه سیستم کدال ذکر و بیان کرد: این سیستم مراحل آخر را برای راه اندازی می گذراند که در این حالت سیستم کدال به بازار اولیه قابل تعمیم است.

وی با بیان اینکه سال گذشته مرکز ثبت نام امضای دیجیتال را برقرار کردیم، تصریح کرد: در حوزه توسعه فرهنگ و سهامداری بحث بورس همراه و تالار مجازی در سال گذشته راه اندازی شد. پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی دارای اهمیت خاصی است در عین حال ابزارها را در این بازار متنوع تر خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه کشور صورت گرفته است که هزار و 500 میلیارد تومان آن از طریق اوراق مشارکت بوده است، افزود: استفاده از اوراق مشارکت و صکوک در سال جاری در بورس بیشتر خواهد شد.

صالح آبادی با اشاره به رتبه بندی کارگزاران در سال گذشته در بورس و به روز شدن رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: رتبه بندی ها مجددا انجام شد بر این اساس معیارها دقیق تر و سخت تر شد اما نتیجه به دست آمده بهتر بود. این در حالی است که در رتبه بندی اول تنها سه کارگزار رتبه الف را کسب کردند اما در رتبه بندی این دوره 11 کارگزار رتبه الف را به دست آوردند در عین حال 69 کارگزار از 88 کارگزار رتبه الف ، ب و ج را به دست آوردند. در سال جاری رتبه بندی کارگزاران بورس کالایی در حال انجام است .

وی مهمترین مقررات تصویب، ابلاغ و اجرا شده در سال گذشته در بورس را مقررات راه اندازی شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، دستورالعمل معاملات آتی سهام، تصویب امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، دستورالعمل فعالیت پردازش اطلاعات مالی که دو درخواست در دست بررسی برای اعطای مجوز است، دستورالعمل اجرای معاملات آن لاین، دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالا، دستورالعمل انضباطی کارگزاران، دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس تهران با 123 ماده، ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت ها در عرضه های اولیه فرابورس، تدوین اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری و هدلینگ و .. عنوان کرد.