نتایج کتبی هفتمین جشنواره قرآنی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته ترجمه و مفردات جواد ایرانشاهی از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج اول شد.

کسری چوبینه بهروز از موسسه آموزش عالی آزاد هادی رتبه دوم را کسب کرد و محمد احمدی از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران حائز رتبه سوم شد.

در رشته تفسیر نیز معصومه رحمانی از دانشکده خبر اول و حسن خمامی پامساری از مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی تهران و سعیده زنگنه از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج به ترتیب دوم و سوم شدند.

سیدعلی فلاح - مدیر امور فرهنگی دانشگاه، در این زمینه اظهار داشت: این مرحله از جشنواره، بطور همزمان در تمامی واحدهای استانی برگزار شد که نتایج نهایی و لیست نفرات راه‌یافته به مرحله کشوری، پس از بررسی در دبیرخانه مرکزی جشنواره، از طریق پرتال اطلاع رسانی دانشگاه اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، مرحله نهایی هفتمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ، 27 لغایت 31 تیرماه سال جاری به میزبانی واحد استانی گیلان برگزار خواهد شد.

