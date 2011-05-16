جابجایی شهرک آی سی تی قم/ 880 میلیون تومان پرید!

به گزارش خبرنگار مهر در قم، چند روز پس از انتشار گزارش مهر در مورد تأخیر چند ساله در روند احداث شهرک ICT قم و کش و قوسهای مدیران و بخش خصوصی بر سر تصاحب مدیریت این شهرک بود که ناگهان تابلوی این شهرک که در سه کیلومتری اتوبان قم – تهران خودنمایی می کرد، جمع آوری شد.



این تابلوی قهوه ای رنگ تنها ثمره شعارهای 5 مقام ارشد استانی در طول 10 سال گذشته درباره ایجاد اولین شهر الکترونیک و شهرک ICT در قم بود که در اثر سوء مدیریت دست اندرکاران امر رخت بر بست.



با توجه به اینکه پیگیریهای احداث شهرکهای صنعتی از دریچه شرکت شهرکهای صنعتی استان می گذرد، خبرنگار مهر برای اطلاع از آنچه که بر سر شهرک ICT آمده، با مدیرعامل این شرکت ارتباط برقرار کرده، ولی جعفر فرشچی در اقدامی که تاکنون از سوی این مدیر استانی بی نظیر بود، خبرنگار مهر را تلویحاً به دفترش دعوت کرد تا همانند سایر شهروندان، برای دیدارش وقت بگیرد.



فرشچی که به نظر می رسد از گزارش قبلی خبرگزاری مهر اندکی دلخور شده بود، در حالی ادعا کرد که خبرنگار مهر را نمی شناسد که بارها با همین خبرنگار در بخشهای مختلف مربوط به شهرکهای صنعتی، آنهم به صورت تلفنی مصاحبه کرده بود.



در همین حال معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم در گفتگو با خبرنگار مهر علت جمع آوری تابلوهای شهرک ICT را جابجایی این شهرک عنوان کرد.



موضوعی که قبلا هم زمزمه های آن به گوش می رسید، ولی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در مصاحبه قبلی خود با مهر، از این جابجایی اظهار بی اطلاعی کرده بود.



البته محسن محرری محل جدید این شهرک را در کنار شهرک چاپ و نشر ذکر کرد، اما به نظر می رسد با نزدیک شدن سفر سوم هیئت دولت به استان قم، این جابجایی صورت گرفت تا از بسترهای زیرساختی شهرک چاپ و نشر برای ایجاد شهرک ICT استفاده شود و کارهای نکرده شرکت شهرکهای صنعتی در طول سالهای گذشته در پوشش شهرک چاپ و نشر مخفی بماند.

880 میلیون تومان پرید!



در شرایطی که زمینه ارتباط با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم فراهم نشد و از سویی دیگر معاون استاندار قم هزینه های صرف شده برای آماده سازی شهرک ICT را ناچیز اعلام کرده است، مراجعه به سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان تنها راه بررسی هزینه کرد آماده سازی این شهرک بوده که رقم آن بسیار حائز توجه است.



در بخش «دستاوردهای سفر ریاست جمهوری» گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت به قم منتشر شده که آخرین به روزرسانی آن مربوط به 29 فروردین امسال بوده است.



در این گزارش کلیه هزینه های انجام شده برای ایجاد شهرک ICT قم درج شده که مجموع آن بالغ بر 880 میلیون تومان است.

اختصاص حداقل مبلغ 4 میلیارد تومان جهت ایجاد شهرک یا مجتمع جامع خدمات و تاسیسات متمرکزIT در سال 87 از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به قم بود که طبق گزارش شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، تاکنون تملک، نقشه برداری و توپوگرافی و انتخاب مشاور طراحی شهرک انجام شده است.



همچنین مبلغ 500 میلیون تومان بابت خرید زمین از محل منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی استان به سازمان مسکن و شهرسازی پرداخت شده است.



در این گزارش همچنین پرداخت 5 میلیون تومان برای هزینه توپوگرافی و نقشه برداری شهرک، پرداخت 365 میلیون تومان برای مطالعات طراحی شهرک و قرارداد 10 میلیون تومانی برای مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی موضوع ماده 32 برنامه چهارم درج شده است.



البته مواردی همچون خرید آب مورد نیاز شهرک به میزان 5 لیتر بر ثانیه و اتمام طراحی فاز اول شهرک در این گزارش اشاره شده که مبلغ آن هنوز درج نشده است.

قابل توجیه نبودن جابجایی شهرک



با بررسی دلایل جابجایی این شهرک، تنها اظهارنظری که به صورت رسمی اعلام شده، علت این جابجایی، تسریع در روند احداث شهرک با استفاده از امکانات زیرساختی شهرک چاپ و نشر عنوان شده است.



اگر با فرض مورد نظر، مسئولان برای تسریع در ساخت شهرک ICT این تصمیم را اتخاذ کرده باشند، نمی تواند این اقدام را پذیرفتنی دانست، به خاطر اینکه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در مصاحبه قبلی خود از اتمام زیرساختهای این شهرک تا اواخر سال گذشته خبر داده بود.



این در حالی است که اگر این جابجایی صورت نمی گرفت، شهرک ICT از نظر مکان‌یابی، نزدیکترین شهرک صنعتی به شهر قم می بود که می توانست در جذب سرمایه گذار تاثیر زیادی داشته باشد.



شاید دست اندرکاران امر، مکان قبلی شهرک ICT را نامناسب فرض کرده باشند، که در این صورت این سئوال مطرح است که چرا در این مدت با دلبستگی و استناد به مطالعات طراحی انجام شده، هزینه های هنگفتی برای این شهرک صرف شده است؟



چرا مدیران مورد خطاب بعد از این همه تاخیر در ایجاد شهرک، امروز تنها جابجایی شهرک در ذهن آنها خطور کرده است؟



این نکته قابل تامل است که حجت‌الاسلام موسی‌پور استاندار قم ادعا کرده بود که نزدیک‌شدن شهرک صنعتی فناوری اطلاعات به شهرک چاپ و نشر می‌تواند در بالارفتن اقبال بخش خصوصی کمک کند.

تناقض در واگذاری شهرک به بخش خصوصی



بحث واگذاری مدیریت این شهرک به بخش خصوصی از دیگر موضوعاتی است که مسئولان استان در آن اتفاق نظر ندارند و همان طوری که در گزارش پیشین مهر اشاره شد، هر چند که حجت‌الاسلام موسی‌پور استاندار قم، محسن محرری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و علی رمضانی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری قم بر واگذاری مدیریت شهرک صنعتی فناوری اطلاعات به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند، اما جعفر فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم که پیگیری امور مربوط به این شهرک بر عهده اوست، ساز مخالف می‌زند.



در حالی که استاندار و معاون وی گفته بودند که معمولا دولت زیرساختهای شهرکها را آماده می‌کند و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند تا بخش خصوصی اقدام به جذب سرمایه‌گذار کند، اما جعفر فرشچی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گفت: وقتی شرکت شهرکهای صنعتی مقدمات و زیرساختهای شهرک صنعتی فناوری اطلاعات را آماده کند، دیگر نیازی به واگذاری این شهرک به بخش خصوصی ندارد و می‌تواند این شهرک را همانند سایر شهرکهای استان مدیریت کند.



در همین حال معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم گفت: در جلساتی که با حوزه برنامه‌ریزی استانداری قم، شرکت شهرکهای صنعتی و هیئت مدیره شهرک فناوری اطلاعات داشتیم راهکار قانونی واگذاری مدیریت این شهرک به بخش خصوصی شناسایی شد، که یکی از گزینه‌های اصلی این واگذاری، نظام صنفی رایانه‌ای استان قم است که این تشکل مربوط به فعالیت صنوف رایانه‌ای استان می‌باشد که در زمینه تولید نرم‌افزار و حتی سخت‌افزار فعالیت می‌کند.



اما دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استان قم به کارشکنی‌های شرکت شهرکهای صنعتی در واگذاری شهرک ICT به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در جلسه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قم که با حضور سید رضا دهناد معاون برنامه‌ریزی استاندار قم برگزار شد، مصوبه‌ای به تصویب رسید که طی آن آماده سازی این شهرک صنعتی به سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای واگذار شود و از همان زمان برای اینکه این کار سریع‌تر به نتیجه برسد فرم الف که تقاضای تاسیس شهرک توسط بخش خصوصی است را ارائه کردیم و منتظر جواب هستیم، اما ظاهرا شرکت شهرکهای صنعتی به دلایل مختلفی برای واگذاری این شهرک به بخش خصوصی هیچ رغبتی ندارد.



سعید مشهدی از مسئولان خواست که هر چه سریع‌تر این موضوع را بررسی کنند تا بخش خصوصی تکلیف خودش را بهتر بداند و هم بخش دولتی به اجرای این پروژه امیدوار باشد.



به هر حال مردم قم منتظر آن روز هستند که شعارهای 10 ساله مسئولان ارشد استان به ثمر نشیند تا قم مقدس را در مقیاس واقعی شهرک الکترونیک ببینند و صد البته رسالت واقعی تولید و نشر علم دینی در قالب‌های نوین پدیدار شود.



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گزارش از روح الله کریمی